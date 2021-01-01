كل ما تريد معرفته عن الالتهاب الجرثومي الذي يصيب الأطفال



التهاب السحايا الجرثومي عند الأطفال التهاب السحايا الجرثومي عند الأطفال

التهاب السحايا الجرثومي عند الأطفال، هو التهاب يصيب الأنسجة الواقية والسائل المحيط بالدماغ والنخاع الشوكي، يحدث بشكل شائع عند الأطفال والبالغين ، على الرغم من أن الأطفال الصغار أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. تسبب العديد من الفيروسات والبكتيريا والفطريات التهاب السحايا عند الأطفال.



ومع العناية الطبية في الوقت المناسب ، يمكن علاج التهاب السحايا عند الأطفال والشفاء منه بشكل كامل. ومع ذلك ، يمكن أن تكون العدوى الشديدة أو التشخيص المتأخر مهددة للحياة وتسبب آثارًا طويلة المدى.



العلماء طوروا العديد من اللقاحات التي توفر الحماية من المرض. تشمل الأمثلة لقاحات المكورات السحائية ، والمستدمية النزلية من النوع ب (Hib) ، ولقاحات المكورات الرئوية.



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وفقا لما نشره موقع mediacl news today، عن التهاب السحايا الجرثومي عند الأطفال ، بما في ذلك الأسباب والأعراض وخيارات العلاج.أسباب التهاب السحايا الجرثومييمكن أن يصاب الأطفال بالتهاب السحايا من الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بالعدوى أو من خلال الأسطح والأشياء غير الحية المصابة بالجرثومة المسببة لالتهاب السحايا.يمكن أن تؤدي عدوى البرد أو الجهاز التنفسي البسيطة أيضًا إلى التهاب السحايا. يؤثر نوع الممرض المسبب لالتهاب السحايا على أعراضه وشدة المرض. يمكن أن تصيب عدة أنواع مختلفة من التهاب السحايا الرضع والأطفال الصغار والأطفال الصغار:التهاب السحايا الفيروسيتعد العدوى الفيروسية أحد أكثر أسباب التهاب السحايا شيوعًا عند الأطفال. تظهر الأبحاث أن أكثر من 70٪ من هذه العدوى تحدث للأطفال دون سن الخامسة. أطفال أقل من 1 شهر مصدر موثوق كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد من التهاب السحايا الفيروسي.في معظم الحالات ، يُشفى التهاب السحايا الفيروسي من تلقاء نفسه دون علاج داخلي 7-10 أيام مصدر موثوق. ومع ذلك ، من الأفضل زيارة الطبيب لأن بعض الأطفال قد يصابون بمضاعفات.وفقا ل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)مصدر موثوق، الفيروسات المعوية غير شلل الأطفال هي السبب الرئيسي لالتهاب السحايا الفيروسي في الولايات المتحدة. تشمل الفيروسات الأخرى التي يمكن أن تسبب العدوى فيروس النكاف ، وفيروس الهربس ، وفيروس الحصبة ، وفيروسات الأنفلونزا . في المناطق التي لا تتوفر فيها اللقاحات ، يكون فيروس النكاف مسؤولاً عن 10-20٪ من حالات التهاب السحايا الفيروسي.التهاب السحايا الجرثوميالتهاب السحايا الجرثومي أكثر خطورة من التهاب السحايا الفيروسي وما حوله250000مصدر موثوقيفقد الناس حياتهم بسبب المرض كل عام. على عكس حالة الفيروسات ، فإن بعض البكتيريا المسببة لالتهاب السحايا تطلق aسم في الجسم ، مما قد يؤدي إلى مضاعفات عصبية.يصيب التهاب السحايا الجرثومي في الغالب الأطفال والشباب. يترك1 في 5 الأشخاص الذين يعانون من آثار طويلة الأمد مثل النوبات ، السمع وفقدان الرؤية ، تلف الأعصاب، وضعف الادراك.وفقًا للجمعية الدولية لجراحة أعصاب الأطفال (ISPN) ، فإن التهاب السحايا المستدمية هو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب السحايا الجرثومي في فترة الرضاعة. تنخفض نسبة الإصابة بالتهاب السحايا المستدمية بعد عمر شهرين بسبب التطعيم. طوال السنة الأولى من العمر ، يحدث التهاب السحايا بالمكورات السحائية والمكورات الرئوية بشكل متكرر. يُعد التهاب السحايا بالمكورات السحائية أكثر أنواع التهاب السحايا الجرثومي انتشارًا لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وما فوق.التهاب السحايا الفطريعلى الرغم من أن الفطريات أقل شيوعًا من الفيروسات والبكتيريا ، إلا أنها يمكن أن تسبب أيضًا التهاب السحايا عند الأطفال.في معظم الحالات ، يعد التهاب السحايا الفطري عدوى انتهازية - أي أنه يتطور عندما يضعف جهاز المناعة لدى الطفل بسبب عدوى أو علاج آخر. تشير الدراسات إلى ارتفاع معدل الإصابة بالتهاب السحايا الفطري لدى الأطفال المصابين بأمراض الدم مثل اللوكيميا أو الأطفال الذين خضعوا لعملية زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم أو زراعة الأعضاء الصلبة .استخدام القسطرة ، والمراوح ، وأجهزة الغازية الأخرى أيضا يزيد من خطر التهاب السحايا الفطرية لدى الأطفال.أعراض التهاب السحايا الجرثومي عند الأطفالفي الأطفال، والأعراض الأولى من التهاب السحايا وعادة ما تكون الحمى ، شديد الصداع ، و القيء . نظرًا لأن هذه العلامات غير محددة ، فقد يخطئ الآباء في أن العدوى هي الإنفلونزا. يمكن أن يتسبب هذا في تأخير تشخيص التهاب السحايا ويسمح للمرض بأن يصبح أكثر خطورة.تشمل الأعراض الشائعة الأخرى التي يجب البحث عنها ما يلي:ضعفو الطفح الجلدي في أي مكان على الجسمالنعاس غير المبرر أو صعوبة الاستيقاظتصلب الرقبةحساسية للضوءالالتباسالنوبات أو النوباتعلى الرغم من أن الحمى هي واحدة من أكثر علامات التهاب السحايا دلالة ، إلا أنها غالبًا ما تكون غائبة عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر. قد يظهر على الرضع والأطفال الصغار أعراض أخرى ، بما في ذلك زيادة التهيج ، ورفض الرضاعة ، وتوتر أو انتفاخ بقعة ناعمة على رؤوسهم.التأثيرات طويلة المدىعند التشخيص في الوقت المناسب ، يمكن علاج جميع أشكال التهاب السحايا. ومع ذلك ، فإن الأطفال المصابين بالتهاب السحايا الجرثومي أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات ذات آثار طويلة المدى.وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO) ، قد يؤدي التهاب السحايا الجرثومي إلى تلف الدماغ أو فقدان السمع أو إعاقة التعلم في 10-20٪مصدر موثوقمن الناس. من العامة. قد يفقد بعض الأطفال حياتهم بسبب التهاب السحايا الجرثومي.أ دراسة 2014 بحث في الآثار الجسدية والعقلية لالتهاب السحايا الجرثومي على الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في طفولتهم أو مراهقتهم. تضمنت هذه الدراسة ما مجموعه 61 شخصًا ، من بينهم 36 لديهم تاريخ من التهاب السحايا الجرثومي و 25 لم يصابوا بالعدوى مطلقًا.أشارت النتائج إلى أن مجموعة الالتهاب السحائي كان لديهم سيطرة أقل على الوضع وعانوا من التوازن والثبات بعد عدة سنوات من التعافي من العدوى. كما ذكرت مشاعر الدوخة ، والدوار ، وعلى ضوء وقوة العزيمة، والإعاقة البصرية أثناء الدراسة.تشخيصالطريقة الأسرع والأكثر موثوقية لتأكيد حالة التهاب السحايا هي من خلال الفحص المعملي. يتضمن هذا سلسلة من الاختبارات التي تتحقق من وجود فيروسات أو بكتيريا أو فطريات أو عوامل أخرى تسبب التهاب السحايا.سيجمع طبيب أو أخصائي طبي عينة من الطفل لإجراء مزيد من التحقيقات ، مثل:مسحة من الأنف أو الحلقعينة من براز الطفلوخز الإصبع لسحب الدمالبزل النخاعي أو البزل القطني لسحب السوائل من حول الحبل الشوكيقبل الفحص التشخيصي ، يجب على الآباء ومقدمي الرعاية إبلاغ الطبيب بشأن المضادات الحيوية الأخرى الموصوفة أو الأدوية التي قد تسبب الحساسية.علاج او معاملةيعتمد علاج التهاب السحايا على ما إذا كان التهاب السحايا فيروسيًا أو جرثوميًا أو فطريًا.التهاب السحايا الفيروسييميل التهاب السحايا الفيروسي إلى الشفاء من تلقاء نفسه بالراحة والسوائل الكافية. ومع ذلك ، يحتاج الأطفال المصابون بالتهاب السحايا الجرثومي أو الفطري أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد إلى مراقبة وعلاج عن كثب في المستشفى.في بعض الأحيان ، قد يصف الطبيب مضادًا للفيروسات للأطفال المصابين بنوع من التهاب السحايا الفيروسي المعروف باسم التهاب السحايا بالهربس البسيط . قد يقدمون أيضًا دواء لتخفيف الآلام للصداع ومضاد القيءمصدر موثوق لتقليل الغثيان والقيء.التهاب السحايا الجرثومييعالج الأطباء التهاب السحايا الجرثومي بالمضادات الحيوية. و ISPN قوائم المضادات الحيوية التالية لالتهاب السحايا الجرثومي في علاج:سيفوتاكسيمالأمبيسلينسيفترياكسونجنتاميسينفانكومايسينالكلورامفينيكوليعتمد اختيار المضاد الحيوي على نوع البكتيريا المسببة للمرض وعمر الطفل ووجود المضاعفات إن وجدت. قد يصف الطبيب مضادات حيوية أخرى بدلاً من أو بالإضافة إلى ما سبق ، اعتمادًا على الكائن الحي المسبب. سوف يوصون بأفضل مسار للعلاج مع التحذير من آثاره الجانبية.يمكن أن يستمر العلاج بالمضادات الحيوية من 5 إلى 21 يومًا أو أكثر اعتمادًا على الكائن الحي المسبب ونوع المضاد الحيوي المستخدم وشدة المرض.التهاب السحايا الفطريعلاج التهاب السحايا الفطري هو مسار طويل من الأدوية المضادة للفطريات بجرعات عالية. عادةً ما يقوم أخصائي الرعاية الصحية بإدارتها مباشرة في الوريد في اليد من خلال الوريد ، ولكن في بعض الأحيان يمكن للشخص أن يأخذها عن طريق الفم.الأمفوتريسين B و فلوكونازول هما توصف عادة الأدوية المضادة للفطريات في الأطفال. تعتمد مدة العلاج على نوع الفطريات المسببة للعدوى ، وأعراض الطفل ، والصحة العامة لجهاز المناعة لديه.