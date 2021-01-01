

انخفاض الحد الأدنى للتعليم الثانوي نظام الخدمات إلى 165 درجة بأسوان انخفاض الحد الأدنى للتعليم الثانوي نظام الخدمات إلى 165 درجة بأسوان



وافق محافظ أسوان أشرف عطية اليوم /الأربعاء/ على النزول بالحد الأدنى لقبول الطلاب الراغبين فى الإلتحاق بالتعليم الثانوي ( نظام الخدمات ) للعام الدراسي 2021 / 2022 من 175 درجة إلى 165 درجة.

صرح بذلك وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان خالد قبيصي ، مشيرا إلى أن المحافظ وافق كذلك على فتح فصل مهني بمدرسة أحمد إبراهيم الشريف الصناعية المشتركة بمجموع حد أدنى 200 درجة، بجانب النزول بمجموع فصول الطاقة الشمسية بمدرسة محمد حسين هلال من 265 درجة إلى 260 درجة لإستيعاب الطلاب الجدد.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فإن هناك حرصا مستمرا على مستقبل أبنائنا الطلاب والسعى لتلبية رغبات أولياء الأمور وفقاً للضوابط والشروط التي تسمح بذلك..



وأكد على أنه سيتم دراسة أية طلبات يتقدم بها أولياء الأمور من خلال لجان متخصصة ، ويتم رفع الأمر للمحافظ لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بكل شفافية وعدالة بما يصب في تحقيق الصالح العام.



