آداب حلوان: لن يتم استلام ملفات الطلاب الجدد دون دفع المصروفات



كلية الآداب جامعة حلوان كلية الآداب جامعة حلوان



بدأت كلية الآداب جامعة حلوان استلام ملفات طلاب الفرقة الأولى المستجدين بالكلية لاستكمال أوراق التقديم الخاصة بهم بداية من ١ نوفمبر ٢٠٢١ ، وذلك بعد ظهور نتيجة التشعيب الداخلى لأقسام الكلية.







وصرحت إدارة شئون الطلاب بالكلية أنه لن يتم استلام أي ملف من الطلاب سداد المصروفات الدراسية واستكمال أوراق الملف دون أخطاء.

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وأعلنت إدارة الكلية أنه يتم دفع المصروفات إلكترونيا دون الحضور للجامعة عن طريق فروع أي من " امان ، مصارى " وذلك عن طريق كود دفع المصروفات الخاص بكل الطالب، ويتم الحصول على كود الدفع من خلال الدخول على موقع الجامعة و طباعة نتيجة التشعيب إلكترونيا مرفق معها كود الدفع.كما قد نوهت إدارة الكلية انه قد تم تحديد مواعيد محددة لكل قسم لتسليم ملفات طلابه منعا لحدوث زحام أو تكدس أمام مكاتب شئون الطلاب وذلك حرصا على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا المستجد.كما أشارت إدارة الكلية أنه يجب على الطلاب التأكد من إنهاء إجراءات الكشف الطبى و التطعيم بلقاح كورونا وإرفاق الاستمارة بالملف قبل موعد التقديم .txtالتعليم : تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس بخطورة الشائعاتجدير بالذكر أنه قد أعلنت جامعة حلوان عن تنظيمها العديد من الأنشطة الطلابية بمختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية والجوالة وغيرها، بداية من بداية الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا المستجد.وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان أن أهمية الأنشطة الطلابية تكمن فى أنها تساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وتوطيد أواصر الصداقة وتنمية المهارات والخبرات.ومن هذه الأنشطة أعلنت إدارة رعاية الشباب بكلية الخدمة الاجتماعية عن مسابقة لأفضل قصة خيال علمى و تدور فكرتها حول " فكرة علمية واضحة من وحى الخيال الإبداعي يتصور لها الطالب بعض الحلول والتطبيقات.وأشارت رعاية الشباب أنه على راغبى الاشتراك بالمسابقة سرعة تسجيل أسمائهم بإدارة رعاية شباب الكلية فى موعد أقصاه ١٥ نوفمبر ٢٠٢١.