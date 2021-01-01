أعلنت جامعة حلوان عن تنظيمها العديد من الانشطة الطلابية بمختلف المجالات الفنية و الثقافية والرياضية و العلمية و الجوالة و غيرها ، بداية من بداية الفصل الدراسى الاول وسط اجراءات احترازية من فيروس كورونا المستجد .
وقال الدكتور ممدوح مهدي القائم بٱعمال رئيس جامعة حلوان ان أهمية الأنشطة الطلابية تكمن فى انها تساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وتوطيد أواصر الصداقة وتنمية المهارات والخبرات .
وأعلنت ادارة رعاية الشباب بكلية الخدمة الاجتماعية عن مسابقة بالمعلومات العامة العلمية على مستوى الكلية لكافة الفرق .
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التعليقات على خدمة اجتماعية حلوان: مسابقة بالمعلومات العلمية منتصف نوفمبر
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