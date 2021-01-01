خدمة اجتماعية حلوان: مسابقة بالمعلومات العلمية منتصف نوفمبر



خدمة اجتماعية حلوان خدمة اجتماعية حلوان



أعلنت جامعة حلوان عن تنظيمها العديد من الانشطة الطلابية بمختلف المجالات الفنية و الثقافية والرياضية و العلمية و الجوالة و غيرها ، بداية من بداية الفصل الدراسى الاول وسط اجراءات احترازية من فيروس كورونا المستجد .



وقال الدكتور ممدوح مهدي القائم بٱعمال رئيس جامعة حلوان ان أهمية الأنشطة الطلابية تكمن فى انها تساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وتوطيد أواصر الصداقة وتنمية المهارات والخبرات .



وأعلنت ادارة رعاية الشباب بكلية الخدمة الاجتماعية عن مسابقة بالمعلومات العامة العلمية على مستوى الكلية لكافة الفرق .

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و اشارت رعاية الشباب انه على راغبى الاشتراك بالمسابقة سرعة تسجيل اسمائهم بادارة رعاية شباب الكلية فى موعد اقصاه 15 نوفمبر 2021، وذالك عن طريق احضار الطالب صورة بطاقة الرقم القومى ، صورة كارنيه الجامعة ، و تسليمهم لمسؤل النشاط العلمى و التكنولوجى .كما اعلنت الكلية عن مسابقة فى قصص الخيال العلمى على مستوى الكلية لافضل قصة خيال علمى تدور فكرتها عن كتابة الطالب لقصة خيالية علمية ابتكارية يتصور لها الطالب بعض الحلول و التطبيقات .وتعد قصة الخيال العلمي هي قصة أدبية خيالية يستخدم فيها مؤلفها أو يستعين بالعوامل الفيزيائية أو الكونية مثل الحياة على كواكب أخرى أو فلسفية من تأليف الطالب، وذلك في عدد صفحات لا يقل عن 10 صفحات ولا يزيد عن 20 صفحة.