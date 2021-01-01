بالطماطم والموزاريلا.. وصفات سريعة لعمل البيض



وصفات سريعة لعمل البيض وصفات سريعة لعمل البيض



هناك العديد من وصفات سريعة لعمل البيض يمكن تحضيرها في وجبات الفطور والعشاء بطرق بسيطة وغير مكلفة، وإن كنتي ممن تحبون تناول البيض باستمرار وتريدون وصفات مختلفة لتحضير البيض، فسوف نقوم بتقديم وصفات سريعة لعمل البيض في السطور التالية .







وصفات سريعة لعمل البيض

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طريقة عمل بيض مقلي لذيذمقادير طريقة عمل بيض مقلي لذيذ :ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.أربع بيضات كبيرة.رشّة ملح.رشة من الفلفل الأسود الطازج.طريقة عمل بيض مقلي لذيذ :1- وضع المقلاة على نار ما بين المنخفضة إلى المتوسطة .2- وضع زيت الزيتون فيها بحيث يغطي قاعدة المقلاة.3- كسر حبات البيض في المقلاة، ونتركه على النار حتى ينضج.4- ثمّ نقل البيض المقلي إلى طبق التقديم ثمّ تتبيله بالفلفل الأسود، والملح.طريقة عمل البيض بالجبن الموزاريلامقادير طريقة عمل البيض بالجبن الموزاريلا :4 بيضات كبيرة.2 ملعقة كبيرة (25 جم) زبد.2 ملعقة كبيرة (30 مل) حليب.½ كوب (100 جم) جبن موزاريلا مبشور.2 ملعقة كبيرة (20 جم)بقدونس مفروم للتزيين.ملح فلفل أسود.طريقة عمل البيض بالجبن الموزاريلا :1- في وعاء، يوضع البيض والحليب والملح والفلفل الأسود وتضرب المكونات جيدًا.2- على نار متوسطة، يوضع الزبد ثم يضاف خليط البيض ويفرد في المقلاة.3- يترك البيض لمدة دقيقتين، ثم يقلب على الجهة الأخرى ويترك نفس المدة.4- تضاف جبن الموزاريلا على البيض ويترك حتى ينضج على نار هادئة لمدة عشر دقائق.5- يرفع البيض من على النار، ويوضع في طبق التقديم ، و نقوم بتزين الوجه بالبقدونس.6- يقدم البيض بالموزاريلا ساخنة في وجبة الإفطار أو العشاء مع الخبز.وصفات البيض المقليمقادير طريقة عمل البيض المقلي :ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.أربع بيضات كبيرة.رشّة ملح .رشة من الفلفل الأسود الطازجطريقة عمل البيض المقلي :1- وضع المقلاة على نار ما بين المنخفضة إلى المتوسطة .2- وضع زيت الزيتون فيها بحيث يغطي قاعدة المقلاة.3- كسر حبات البيض في المقلاة، ونتركه على النار حتى ينضج.4- ثمّ نقل البيض المقلي إلى طبق التقديم ثمّ تتبيله بالفلفل الأسود، والملح.مقادير طريقة عمل البيض المقلي :حبة كبيرة من الفلفل الأخضر الحلو.أربع بيضات كبيرة.حبة كبيرة من الطماطم.ملعقة صغيرة من الملح.ربع ملعقة صغيرة من القرفة.أربع ملاعق كبيرة من الزبدة.ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.أربع أوراق من الريحان كبيرة أو عروق الروزماري الطازج .طريقة عمل البيض المقلي :1- تقطيع الفلفل إلى أربع شرائح باستخدام السكين الحادة بحيث تكون كل شريحة بسماكة مناسبة.2- تفرم الطماطم إلى شرائح سميكة، ثم توضع الزبدة في مقلاة واسعة ورفعها على نار متوسطة حتى تذوب ثمّ إضافة شرائح الفلفل إلى المقلاة وتركها مدّة دقيقة ثمّ تقلب إلى الجهة الثانية وتركها مدّة دقيقة حتى تطرى.3- توضع شريحة من الطماطم على كل شريحة من الفلفل لتغطية القاع ثمّ كسر البيض بهدوء فوق كل شريحة من الفلفل مع الاحتفاظ على تماسك الصفار ورشّ الفلفل، والملح، والقرفة. 4- تغطية المقلاة ونتركها مدّة خمس دقائق على نار هادئة حتى ينضج البيض، ويتماسك.5- نقوم بنقل البيض المقلي برفق باستخدام ملعقة معدنية وتزيينه بالريحان الورق، وتقديم البيض مع الخبز المحمص.مقادير طريقة عمل البيض المقلي :ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.كوب من الشوفان.نصف ملعقة صغيرة من الملح.نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.أربع بيضات.ثلاثة أرباع الكوب من جبنة الشيدر الخفيفة المفتتة.2 بصلة خضراء مفرومة.طريقة عمل البيض المقلي :1- وضع مقدار كوبين من الماء في قدر متوسط ورفعه على النار ثم إضافة الشوفان إلى القدر مع الملح، والفلفل الأسود ثمّ خفض النار أسفل القدر، وطهي الشوفان لمدّة تتراوح من خمس عشرة إلى ثماني عشرة دقيقة مع التحريك من وقت لآخر حتى يصبح الشوفان طريًا.2- إضافة ملعقة كبيرة من الزبدة إلى مقلاة غير لاصقة ورفعها على نار متوسطة وكسر البيض في المقلاة، وتغطيتها ثمّ طهي المزيج على النار لمدّة تتراوح من دقيقتين إلى ثلاث دقائق حتى ينضج البيض.3- تقسيم الشوفان على أربعة أطباق ورشة بالبصل الأخضر، والجبن ثم وضع في كل طبق بيضة مقلية والتتبيل بالفلفل الأسود، والملح.طريقة عمل البيض المقلي بالطماطمطريقة عمل البيض المقلي بالطماطم :حبة كبيرة من الفلفل الأخضر الحلو.أربع بيضات كبيرة.حبة كبيرة من الطماطم.ملعقة صغيرة من الملح.ربع ملعقة صغيرة من القرفة.أربع ملاعق كبيرة من الزبدة.ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.أربع أوراق من الريحان كبيرة أو عروق الروزماري الطازج .طريقة عمل البيض المقلي بالطماطم :1- تقطيع الفلفل إلى أربع شرائح باستخدام السكين الحادة بحيث تكون كل شريحة بسماكة مناسبة.2- تفرم الطماطم إلى شرائح سميكة، ثم توضع الزبدة في مقلاة واسعة ورفعها على نار متوسطة حتى تذوب ثمّ إضافة شرائح الفلفل إلى المقلاة وتركها مدّة دقيقة ثمّ تقلب إلى الجهة الثانية وتركها مدّة دقيقة حتى تطرى.3- توضع شريحة من الطماطم على كل شريحة من الفلفل لتغطية القاع ثمّ كسر البيض بهدوء فوق كل شريحة من الفلفل مع الاحتفاظ على تماسك الصفار ورشّ الفلفل، والملح، والقرفة. 4- تغطية المقلاة ونتركها مدّة خمس دقائق على نار هادئة حتى ينضج البيض، ويتماسك.5- نقوم بنقل البيض المقلى بالطماطم برفق باستخدام ملعقة معدنية وتزيينه بالريحان الورق، وتقديم البيض مع الخبز المحمص.