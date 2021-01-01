التعامل مع أهل الزوج، من المهام الصعبة التي تواجهها الكثير من الفتيات حديثي الزواج، خاصة والدة الزوج التي تحتاج إلى معاملة من نوع خاص، ولأن الاتيكيت يتدخل في كل شيء في حياتنا بشكل إيجابي ليجملها ويجعلها أكثر رقيًا وسلاسة، ويساعدنا على التعامل بحب مع الآخرين، وحرصًا على توازن العلاقات بين الحماة وزوجة الابن، خاصة أن علاقة الحماة بزوجة ابنها يرى الكثير من الأشخاص أنها معقدة للغاية، لذلك سوف نعرض لكم مع خبيرة الإتيكيت والمظهر شاهندة شاور كيفية التعامل مع الحماة.
تقول شاهندة شاور لـ "اليوم السابع": "أول حاجة لازم الزوجة تبقى حريصة إنها تعرف نوع شخصية حماتها، هل هي من النوع العفوي أو المتسلط أو الشخصية القماصة، وبالتأكيد لو شخصية الزوج متأثرة بوالدته وبيتأثر بكلامها في اتخاذ قرارته فهذا مؤشر للابتعاد عنها".
وتوجه حديثها للزوجة قائلة: "لابد أن تعرفي أيضًا طريقة التعامل مع من يكبرك سنًا، فليس من الإتيكيت التعامل معها وكأنها في عمرك والرد على كل كلمة، حتى إذا كانت هي شخصية تساعدك على الخروج عن شعورك، ويجب أن يكون لديك الفطنة في اختيار الأمور التي تتحدثي فيها معها، ولا تتكلمي كثيرًا عن نفسك أمامها لأن بعض الحموات تصاب بالغيرة بسبب أنك زوجة ابنها وتبدأ في افتعال المشكلات."
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التعليقات على إزاى تتعاملى مع حماتك؟ خبيرة اتيكيت هتقولك على الطريقة الصحيحة
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