مع تجاوز سن الخمسين نواجه العديد من المشاكل الصحية التى تتعلق بمختلف أعضاء جسمك، وفى مقدمتها ارتفاع ضغط الدم، حيث تبدأ الشرايين فى التصلب وتصبح أقل مرونة ويتراكم الضغط بداخلها، خاصة إذا كنت تعانى من السمنة، بجانب ذلك قد نعانى أيضا من مرض السكرى وارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، والتهابات المفاصل وهشاشة العظام.
وكشف تقرير صادر عن جمعية "كبار السن الألمان" الألمانية، عن بعض الفيتامينات المهمة التى يجب أن تحصل عليها عند تجاوز سن الخمسين ومنها ما يلى:
1.فيتامين ب12
الذى يسهم فى تكوين خلايا الدم، لذا فإذا انخفضت مستوياته يؤدى ذلك الى زيادة خطر الإصابة بفقر الدم وضعف التركيز والتغيرات النفسية.
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التعليقات على فيتامينات لازم تاخدها لما تعدى الخمسين.. اعرف فوائدها
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