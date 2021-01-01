

فيتامينات لازم تاخدها لما تعدى الخمسين.. اعرف فوائدها فيتامينات لازم تاخدها لما تعدى الخمسين.. اعرف فوائدها

مع تجاوز سن الخمسين نواجه العديد من المشاكل الصحية التى تتعلق بمختلف أعضاء جسمك، وفى مقدمتها ارتفاع ضغط الدم، حيث تبدأ الشرايين فى التصلب وتصبح أقل مرونة ويتراكم الضغط بداخلها، خاصة إذا كنت تعانى من السمنة، بجانب ذلك قد نعانى أيضا من مرض السكرى وارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، والتهابات المفاصل وهشاشة العظام.



وكشف تقرير صادر عن جمعية "كبار السن الألمان" الألمانية، عن بعض الفيتامينات المهمة التى يجب أن تحصل عليها عند تجاوز سن الخمسين ومنها ما يلى:



1.فيتامين ب12

الذى يسهم فى تكوين خلايا الدم، لذا فإذا انخفضت مستوياته يؤدى ذلك الى زيادة خطر الإصابة بفقر الدم وضعف التركيز والتغيرات النفسية.





قد يعجبك أيضا...

2. فيتامين د:يلعب هذا الفيتامين دورا أساسيا فى الوقاية من هشاشة العظام ويعمل على تقوية العضلات والعظام وتعزيز دمج الكالسيوم بالدم.3. حمض الفوليك:يسهم فى تكوين خلايا الدم وتعزيز دفاعات الجسم ضد العدوى، ويحميك من الإصابة بفقر الدم مع تقدم العمر.4.حمض اليوديساهم فى تحسين عمل الغدة الدرقية التى تساعد فى تطور الخلايا وتحفيز عملية الأيض والوقاية من اضطرابات الغدة الدرقية.5. فيتامين أالذى يساعد فى الحفاظ على صحة الجلد والبشرة تحديدا، خاصة مع ظهور علامات تقدم العمر والتجاعيد، ويساعد فى نمو خلايا الجسم.6. أحماض أوميجا 3 الدهنيةتسهم مكملات أوميجا 3 فى تعزيز صحة الدماغ وتحسين الذاكرة والتركيز.