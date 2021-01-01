مران الأهلي - مشاركة كاملة لـ الشناوي وأكرم استعدادا لـ الزمالك



محمد الشناوي محمد الشناوي





شارك محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي بشكل كامل وطبيعي في مران فريقه الجماعي استعدادا لمواجهة الزمالك.



وغاب الشناوي عن الأهلي في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

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كما شارك أكرم توفيق لاعب وسط الفريق بشكل طبيعي في المران، بعدما تعرض لكدمة قوية خلال مباراة البنك الأهلي الماضية في الدوري.أخبار متعلقةقائمة الإسماعيلي - عودة عبد الرحمن مجدي لقيادة الدراويش أمام البنك الأهليحسين لبيب يحضر مران الزمالك لمساندة اللاعبين قبل مواجهة الأهليما الذي يقف بين الشناوي وحراسة مرمى الأهلي ضد الزمالكقائمة الزمالك - الأبيض بالقوة الضاربة لمواجهة الأهلي.. وعودة أوباماوأوقف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مران الفريق أكثر من مرة لشرح بعض النقاط الفنية.كذلك خاض الفريق فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية والركلات الثابتة.ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك في الثامنة من مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري وتقام المباراة على استاد القاهرة.