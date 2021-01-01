حرص الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ومحمد الأتربي نائب رئيس اللجنة، وكل من الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي عضو اللجنة والكابتن حسين السيد وهاني بيرزي عضوي اللجنه وطارق جبريل المدير المالي عضو اللجنة على التواجد خلال تدريب الفريق الذي أقيم اليوم الذي بملعب عبداللطيف أبو رجيلة لمؤازرة الفريق قبل لقاء القمة المرتقب أمام الأهلي.
ويستعد الزمالك للقاء الأهلى المقرر له يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً باستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
وعقد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق تدريب اليوم، وأكد أعضاء اللجنة على دعمهم التام للاعبين والجهاز الفني وثقتهم في قدرتهم على تحقيق الفوز خلال مباراة الجمعة، وفي نفس الوقت تعاهد اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تقديم مباراة تليق بأسم الزمالك وتحقيق الفوز في لقاء القمة المقبل.
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التعليقات على حسين لبيب وأعضاء لجنة الزمالك يؤازرون الفريق قبل مواجهة الأهلي
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