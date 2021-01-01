الإغلاق قد يعود مجددا.. فيروس جديد يظهر فى الصين |تفاصيل

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فيروس جديد يظهر فى الصين

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الأدوية، إن منظمة الصحة العالمية تطالب الدول بالتوزيع العادل لـ لقاح كورونا، وتحذر من احتمالية ظهور فيروس جديد.

وأضاف أستاذ اقتصاديات الأدوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الأيدز تسبب فى وفيات أكثر من كورونا، وحتى هذه اللحظة لا يوجد علاج لـ الأيدز.

ولفت إسلام عنان، إلى أن منظمات البحث العلمي عليها أن تستعد وذلك لأن كل فترة يكون هناك فيروس جديد أو وباء جديد.

وأوضح إسلام عنان، أن الصين بخيلة فى تقديم المعلومات، منذ بداية ازمة كورونا، لافتا إلى أن الصين تشهد في الفترة الحالية ارتفاعا فى إصابات كورونا، وهناك 50 حالة داخلية تم اكتشافها فى يوم واحد، وهذا الأمر من الممكن أن يجعل الصين تغلق.



وأشار إسلام عنان، إلى أن هناك فيروس جديد ظهر فى الصين ولكن لم يتم التوضيح من المسئولين فى الصين هل هذا الفيروس جديد أو متحور من متحورات كورونا.

المصدر: elbalad

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