قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الأدوية، إن منظمة الصحة العالمية تطالب الدول بالتوزيع العادل لـ لقاح كورونا، وتحذر من احتمالية ظهور فيروس جديد.
وأضاف أستاذ اقتصاديات الأدوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الأيدز تسبب فى وفيات أكثر من كورونا، وحتى هذه اللحظة لا يوجد علاج لـ الأيدز.
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التعليقات على الإغلاق قد يعود مجددا.. فيروس جديد يظهر فى الصين |تفاصيل
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