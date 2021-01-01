موسيماني يقرر استبعاد كهربا من لقاء القمة وعودة الشناوي

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا من قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نادي الزمالك يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.
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وكان قد تعرض محمود عبد المنعم كهربا لأزمة كبيرة بسبب تصريح أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والبنك، وكان رد موسيماني صارم.
صرح الصحفي أن موسيماني وعد كهربا بالمشاركة، ولكنه لم يدفع به في مباراة البنك الأهلي، ليرد موسيماني بصرامة: من صرح بذلك، هل كهربا يسرب أخبار الفريق.
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