موسيماني يقرر استبعاد كهربا من لقاء القمة وعودة الشناوي

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كهربا

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا من قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نادي الزمالك يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

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وكان قد تعرض محمود عبد المنعم كهربا لأزمة كبيرة بسبب تصريح أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والبنك، وكان رد موسيماني صارم.

صرح الصحفي أن موسيماني وعد كهربا بالمشاركة، ولكنه لم يدفع به في مباراة البنك الأهلي، ليرد موسيماني بصرامة: من صرح بذلك، هل كهربا يسرب أخبار الفريق.

ولم يتم الإعلان عن قائمة الأهلي حتى الآن، ولكن تم الإعلان عن قائمة الزمالك وشهدت غياب شيكابالا بسبب قرار إيقافه.

المصدر: elbalad

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