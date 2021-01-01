قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن تم تطعيم كافة أعضاء هيئة التدريس بوزارة التربية والتعليم، والأساتذة الجامعية، والعاملين بالجامعة، والطلاب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، وذلك قبل بدء العام الدراسي من أجل حمايتهم احترازياً.
وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المُذاع على فضائية "dmc"، أن الطلاب الجامعية الذين تتراوح أعمارهم من 16 - 18 عاماً، سيتم تطعيمهم بـ لقاح فايزر لأنه النوع الوحيد الذي أُجيز به حتى الآن من الجهات الطبية العالمية وهيئة الدواء المصرية.
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التعليقات على تاج الدين: سيتم تطبيق التطعيم على الأطفال من 5–12 عاماً في هذه الحالة
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