أعراض الغدة الدرقية وعلاجها لكل من الرجال والنساء



أعراض الغدة الدرقية أعراض الغدة الدرقية



تختلف اعراض الغدة الدرقية وعلاجها باختلاف نشاطها أو خمولها، وايضا بإختلاف الأسباب؛ وتعتبر هي المسؤولة عن إفراز هرمون التيروكسين، ويمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يؤدي إلى فقدان الوزن غير المقصود وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.



أما في حالة قصور الغدة الدرقية (خمول الغدة الدرقية)، فإن أعراضها وعلاجها يعتمد على تحفيز إنتاج الهرمونات الحاسمة؛ حيث لا يسبب قصور الغدة الدرقية أعراضًا ملحوظة في المراحل المبكرة. بمرور الوقت ، يمكن أن يسبب قصور الغدة الدرقية غير المعالج في عدد من المشكلات الصحية، مثل السمنة وآلام المفاصل والعقم وأمراض القلب.



اعراض الغدة الدرقية وعلاجها

اعراض الغدة الدرقية عند النساء

يمكن أن تحدث أعراض الغدة الدرقية عند النساء عندما تكون نشطة بسبب عدد من الحالات، بما في ذلك مرض جريفز ومرض بلامر والتهاب الغدة الدرقية، وتعتبر الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع أسفل عنقك ، أسفل تفاحة آدم مباشرة.

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ويمكن لـ اعراض الغدة الدرقية عند النساء عندما تكون نشطة تأثير هائل على صحتك؛ حيث تم تنظيم كل جانب من جوانب التمثيل الغذائي من خلال هرمونات الغدة الدرقية، ويقيس اعراض الغدة الدرقية النشطة إلى المستويات العالية من هرمون الغدة الدرقية والكميات المنخفضة أو غير الموجودة من هرمون TSH إلى فرط نشاط الغدة الدرقية؛ حيث أن كمية TSH مهمة لأنها الهرمون الذي يشير إلى الغدة الدرقية لإنتاج المزيد من هرمون الغدة الدرقية.وتفرز الغدة الدرقية نوعين من الهرمونات الرئيسية، هرمون الغدة الدرقية (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3) ، والتي تؤثر على كل خلية في جسمك. إنها تحافظ على المعدل الذي يستخدمه جسمك للدهون والكربوهيدرات.ويساعد اعراض الغدة الدرقية عند النساء عندما تكون نشطة في التحكم بدرجة حرارة جسمك ، وتؤثر على معدل ضربات قلبك ، وتساعد في تنظيم إنتاج البروتين. تنتج الغدة الدرقية أيضًا هرمونًا يساعد في تنظيم كمية الكالسيوم في الدم (كالسيتونين)، ويمكن لأعراض ارتفاع هرمون الغدة الدرقية، ان ينتج عنها بعض المضاعفات الخطيرة، ومنها :1- مشاكل قلبية:وتشمل بعض أخطر مضاعفات فرط نشاط الغدة الدرقية القلب. وتشمل هذه زيادة معدل ضربات القلب ، وهو اضطراب في ضربات القلب يسمى الرجفان الأذيني الذي يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية ، وفشل القلب الاحتقاني، وهي حالة لا يستطيع فيها قلبك توزيع كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات جسمك.2- هشاشة العظام:ويمكن أن يؤدي عدم علاج اعراض الغدة الدرقية عند النساء عندما تكون نشطة أيضًا إلى ضعف العظام وهشاشتها (هشاشة العظام)، تعتمد قوة عظامك جزئيًا على كمية الكالسيوم والمعادن الأخرى التي تحتويها. يتعارض الكثير من هرمون الغدة الدرقية مع قدرة جسمك على دمج الكالسيوم في عظامك.3- مشاكل العين :و يعاني الأشخاص المصابون باعتلال عين جريفز من مشاكل في العين، بما في ذلك انتفاخ العين واحمرارها أو تورمها، والحساسية للضوء، وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، ويمكن أن تؤدي مشاكل العين الشديدة غير المعالجة إلى فقدان البصر.4- احمرار الجلد وانتفاخه :في حالات نادرة ، يصاب الأشخاص المصابون بداء جريفز باعتلال جريفز الجلدي، و يؤثر هذا على الجلد ، مما يسبب احمرارًا وتورمًا ، غالبًا على الساقين والقدمين.5- أزمة التسمم الدرقي :كما أن اعراض الغدة الدرقية عند النساء النشطة يعرضك لخطر الإصابة بأزمة التسمم الدرقي، وهو تفاقم مفاجئ للأعراض ، مما يؤدي إلى الحمى والنبض السريع وحتى الهذيان.وتختلف علامات واعراض الغدة الدرقية عند النساء عندما تكون خاملة حسب شدة نقص الهرمون. تميل المشكلات إلى التطور ببطء، غالبًا على مدى عدة سنوات. في البداية ، بالكاد قد تلاحظ أعراض قصور الغدة الدرقية ، مثل التعب وزيادة الوزن. أو يمكنك ببساطة أن تنسبهم إلى التقدم في السن.ولكن مع استمرار بطء عملية التمثيل الغذائي لديك ، فقد تصاب النساء بمشاكل أكثر وضوحًا من الرجال، والتي يدعوها الأطباء اعراض خمول الغدة الدرقية، قد تشمل علامات واعراض الغدة الدرقية عند النساء عندما تكون خاملة ما يلي:التعبزيادة الحساسية للبردالإمساكجلد جافزيادة الوزنوجه سمينبحة في الصوتضعف العضلاتارتفاع نسبة الكوليسترول في الدمآلام العضلات وتيبسهاألم أو تصلب أو تورم في مفاصلكفترات الحيض أثقل من المعتاد أو غير منتظمةشعر رقيقتباطؤ معدل ضربات القلبكآبةوضعف الذاكرةتضخم الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية)علاج الغدة الدرقيةأعراض الغدة الدرقية عند الرجاليمكن أن تحدث أعراض الغدة الدرقية عند الرجال عندما تكون نشطة بسبب عدد من الحالات، بما في ذلك مرض جريفز ومرض بلامر والتهاب الغدة الدرقية، وتعتبر الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع أسفل عنقك ، أسفل تفاحة آدم مباشرة.ويمكن لـ أعراض الغدة الدرقية عند الرجال عندما تكون نشطة تأثير هائل على صحتك؛ حيث تم تنظيم كل جانب من جوانب التمثيل الغذائي من خلال هرمونات الغدة الدرقية، ويقيس اعراض الغدة الدرقية النشطة إلى المستويات العالية من هرمون الغدة الدرقية والكميات المنخفضة أو غير الموجودة من هرمون TSH إلى فرط نشاط الغدة الدرقية؛ حيث أن كمية TSH مهمة لأنها الهرمون الذي يشير إلى الغدة الدرقية لإنتاج المزيد من هرمون الغدة الدرقية.وتفرز الغدة الدرقية نوعين من الهرمونات الرئيسية، هرمون الغدة الدرقية (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3) ، والتي تؤثر على كل خلية في جسمك، إنها تحافظ على المعدل الذي يستخدمه جسمك للدهون والكربوهيدرات.ويساعد أعراض الغدة الدرقية عند الرجال عندما تكون نشطة في التحكم بدرجة حرارة جسمك ، وتؤثر على معدل ضربات قلبك ، وتساعد في تنظيم إنتاج البروتين. تنتج الغدة الدرقية أيضًا هرمونًا يساعد في تنظيم كمية الكالسيوم في الدم (كالسيتونين)، ويمكن لأعراض ارتفاع هرمون الغدة الدرقية، ان ينتج عنها بعض المضاعفات الخطيرة، ومنها :1- مشاكل قلبية:وتشمل بعض أخطر مضاعفات فرط نشاط الغدة الدرقية القلب. وتشمل هذه زيادة معدل ضربات القلب ، وهو اضطراب في ضربات القلب يسمى الرجفان الأذيني الذي يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية ، وفشل القلب الاحتقاني، وهي حالة لا يستطيع فيها قلبك توزيع كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات جسمك.2- هشاشة العظام:ويمكن أن يؤدي عدم علاج أعراض الغدة الدرقية عند الرجال عندما تكون نشطة أيضًا إلى ضعف العظام وهشاشتها (هشاشة العظام)، تعتمد قوة عظامك جزئيًا على كمية الكالسيوم والمعادن الأخرى التي تحتويها. يتعارض الكثير من هرمون الغدة الدرقية مع قدرة جسمك على دمج الكالسيوم في عظامك.3- مشاكل العين :و يعاني الأشخاص المصابون باعتلال عين جريفز من مشاكل في العين، بما في ذلك انتفاخ العين واحمرارها أو تورمها، والحساسية للضوء، وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، ويمكن أن تؤدي مشاكل العين الشديدة غير المعالجة إلى فقدان البصر.4- احمرار الجلد وانتفاخه :في حالات نادرة ، يصاب الأشخاص المصابون بداء جريفز باعتلال جريفز الجلدي، و يؤثر هذا على الجلد ، مما يسبب احمرارًا وتورمًا ، غالبًا على الساقين والقدمين.5- أزمة التسمم الدرقي :كما أن أعراض الغدة الدرقية عند الرجال النشطة يعرضك لخطر الإصابة بأزمة التسمم الدرقي، وهو تفاقم مفاجئ للأعراض ، مما يؤدي إلى الحمى والنبض السريع وحتى الهذيان.وتختلف علامات وأعراض الغدة الدرقية عند الرجال عندما تكون خاملة حسب شدة نقص الهرمون. تميل المشكلات إلى التطور ببطء، غالبًا على مدى عدة سنوات. في البداية ، بالكاد قد تلاحظ أعراض قصور الغدة الدرقية ، مثل التعب وزيادة الوزن. أو يمكنك ببساطة أن تنسبهم إلى التقدم في السن.ولكن مع استمرار بطء عملية التمثيل الغذائي لديك ، فقد تصاب الرجال بمشاكل والتي يدعوها الأطباء اعراض خمول الغدة الدرقية، قد تشمل علامات وأعراض الغدة الدرقية عند الرجال عندما تكون خاملة ما يلي:التعبزيادة الحساسية للبردالإمساكجلد جافزيادة الوزنوجه سمينبحة في الصوتضعف العضلاتارتفاع نسبة الكوليسترول في الدمآلام العضلات وتيبسهاألم أو تصلب أو تورم في مفاصلكفترات الحيض أثقل من المعتاد أو غير منتظمةشعر رقيقتباطؤ معدل ضربات القلبكآبةوضعف الذاكرةتضخم الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية)اعراض الغدة الدرقيةأعراض خمول الغدة الدرقيةوتختلف علامات وأعراض خمول الغدة الدرقية حسب شدة نقص الهرمون. تميل المشكلات إلى التطور ببطء، غالبًا على مدى عدة سنوات. في البداية ، بالكاد قد تلاحظ أعراض قصور الغدة الدرقية، مثل التعب وزيادة الوزن. أو يمكنك ببساطة أن تنسبهم إلى التقدم في السن.ولكن مع استمرار بطء عملية التمثيل الغذائي لديك ، فقد تصاب بمشاكل أكثر وضوحًا والتي يدعوها الأطباء اعراض خمول الغدة الدرقية، قد تشمل علامات وأعراض قصور الغدة الدرقية ما يلي:التعبزيادة الحساسية للبردالإمساكجلد جافزيادة الوزنوجه سمينبحة في الصوتضعف العضلاتارتفاع نسبة الكوليسترول في الدمآلام العضلات وتيبسهاألم أو تصلب أو تورم في مفاصلكفترات الحيض أثقل من المعتاد أو غير منتظمةشعر رقيقتباطؤ معدل ضربات القلبكآبةوضعف الذاكرةتضخم الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية)على الرغم من أن قصور الغدة الدرقية غالبًا ما يصيب النساء في منتصف العمر وكبار السن ، يمكن لأي شخص أن يصاب بهذه الحالة ، بما في ذلك الرضع. في البداية ، قد تظهر بعض العلامات والأعراض على الأطفال الذين يولدون بدون غدة درقية أو بغدة لا تعمل بشكل صحيح. عندما يعاني الأطفال حديثي الولادة من مشاكل مع قصور الغدة الدرقية ، فقد تشمل المشاكل ما يلي:اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان). في معظم الحالات ، يحدث هذا عندما يتعذر على كبد الطفل استقلاب مادة تسمى البيليروبين ، والتي تتكون عادةً عندما يعيد الجسم تدوير خلايا الدم الحمراء القديمة أو التالفةلسان كبير بارزصعوبة في التنفسبكاء أجشفتق سريمع تقدم المرض ، من المرجح أن يواجه الأطفال صعوبة في الرضاعة وقد يفشلون في النمو والتطور بشكل طبيعي. قد يكون لديهم أيضًا:إمساكضعف العضلاتالنعاس المفرطعندما لا يتم علاج قصور الغدة الدرقية عند الرضع ، يمكن أن تؤدي حتى الحالات الخفيفة إلى تخلف بدني وعقلي شديد، بشكل عام ، يعاني الأطفال والمراهقون المصابون بقصور الغدة الدرقية من نفس العلامات والأعراض التي يعاني منها البالغون، ولكنهم قد يعانون أيضًا من:ضعف النمو ، مما يؤدي إلى قصر القامةتأخر نمو الأسنان الدائمةتأخر البلوغضعف النمو العقليأعراض نشاط الغدة الدرقية النفسيةتتوفر العديد من العلاجات لأعراض نشاط الغدة الدرقية النفسية، حيث يستخدم الأطباء الأدوية المضادة للغدة الدرقية باليود المشع لإبطاء إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. في بعض الأحيان ، يتضمن علاج فرط نشاط الغدة الدرقية عملية جراحية لإزالة الغدة الدرقية بالكامل أو جزء منها.وعلى الرغم من أن أعراض نشاط الغدة الدرقية النفسية يمكن أن يكون خطيرًا إذا تجاهلته ، إلا أن معظم الناس يستجيبون جيدًا للعلاج بمجرد تشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية لديهم.ويمكن أن تحاكي أعراض نشاط الغدة الدرقية النفسية المشاكل الصحية الأخرى ، مما قد يجعل من الصعب على طبيبك تشخيصها. يمكن أن يسبب أيضًا مجموعة متنوعة من العلامات والأعراض ، بما في ذلك:1- فقدان الوزن غير المقصود، حتى عندما تظل شهيتك وتناول الطعام كما هو أو يزداد.2- سرعة ضربات القلب (عدم انتظام دقات القلب) - عادة أكثر من 100 نبضة في الدقيقةعدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب)3- خفقان شديد لدقات القلب4- زيادة الشهية5- العصبية والقلق والتهيج6- الرعشة، عادة ما تكون رعشة خفيفة في يديك وأصابعك7- التعرق8- تغيرات في أنماط الدورة الشهرية9- زيادة الحساسية للحرارة10- تغيرات في أنماط الأمعاء ، وخاصة حركات 11- الأمعاء المتكررة12- تضخم الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية) ، والذي قد يظهر على شكل تورم في قاعدة عنقك13- التعب وضعف العضلات14- صعوبة النوم15- ترقق الجلد16- شعر ناعم وهشومن المرجح أن يعاني كبار السن من عدم وجود علامات أو أعراض لنشاط الغدة الدرقية النفسية، أو ظهور أعراض خفية ، مثل زيادة معدل ضربات القلب وعدم تحمل الحرارة والميل إلى الشعور بالتعب أثناء الأنشطة العادية.في بعض الأحيان ، قد تؤثر مشكلة اعتلال عين جريفز غير الشائعة على عينيك ، خاصة إذا كنت تدخن، وهذا الاضطراب يجعل مقل العيون تبرز خارج مداراتها الوقائية الطبيعية عندما تنتفخ الأنسجة والعضلات خلف عينيك. غالبًا ما تتحسن مشاكل العين بدون علاج، وتتضمن علامات وأعراض اعتلال عين جريفز ما يلي:عيون جافةعيون حمراء أو منتفخةوإذا كنت تعاني من فقدان الوزن غير المبرر ، أو تسارع ضربات القلب ، أو التعرق غير المعتاد ، أو التورم في قاعدة رقبتك أو غيرها من العلامات والأعراض المرتبطة بفرط نشاط الغدة الدرقية ، فاستشر طبيبك. من المهم أن تصف تمامًا التغييرات التي لاحظتها ، لأن العديد من علامات وأعراض نشاط الغدة الدرقية النفسية قد ترتبط بعدد من الحالات الأخرى.وإذا كنت قد عولجت من فرط نشاط الغدة الدرقية أو كنت تتلقى علاجًا حاليًا ، فاستشر طبيبك بانتظام كما هو موصى به حتى يتمكن من مراقبة حالتك.هل خمول الغدة الدرقية مرض خطيرويتساءل البعض عن هل خمول الغدة الدرقية مرض خطير، قد لا يسبب قصور الغدة الدرقية أعراضًا ملحوظة في المراحل المبكرة. بمرور الوقت ، يمكن أن يسبب قصور الغدة الدرقية غير المعالج في عدد من المشكلات الصحية ، مثل السمنة وآلام المفاصل والعقم وأمراض القلب.وتتوفر اختبارات وظائف الغدة الدرقية الدقيقة تشخيص قصور الغدة الدرقية. عادة ما يكون العلاج بهرمون الغدة الدرقية الاصطناعي بسيطًا وآمنًا وفعالًا بمجرد أن تجد أنت وطبيبك الجرعة المناسبة لك.وعلى الرغم من إمكانية إصابة أي شخص بقصور الغدة الدرقية ، إلا أنها تزيد نسبة الإصابة بها لدى بعض الفئات، ومن أبرزهم :النساءأكبر من 60 عامًالديك تاريخ عائلي للإصابة بمرض الغدة الدرقيةلديك أحد أمراض المناعة الذاتية ، مثل مرض السكري من النوع 1 أو مرض الاضطرابات الهضميةتم علاجهم باليود المشع أو الأدوية المضادة للغدة الدرقيةتلقي إشعاعًا على رقبتك أو أعلى صدركخضعوا لجراحة الغدة الدرقية (استئصال جزئي للغدة الدرقية)الحمل وإنجاب طفل خلال الأشهر الستة الماضيةيمكن أن يؤدي عدم علاج خمول الغدة الدرقية إلى عدد من المشكلات الصحية، ومن أهمها:1- تضخم الغدة الدرقية :قد يؤدي التحفيز المستمر للغدة الدرقية لإفراز المزيد من الهرمونات إلى تضخم الغدة، وهي حالة تعرف باسم تضخم الغدة الدرقية. على الرغم من أنه غير مريح بشكل عام ، إلا أن تضخم الغدة الدرقية الكبير يمكن أن يؤثر على مظهرك وقد يتداخل مع البلع أو التنفس.2- مشاكل قلبية :وقد يرتبط قصور الغدة الدرقية أيضًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وفشل القلب ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن المستويات المرتفعة من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) "الكوليسترول "الضار"، ويمكن أن تحدث في الأشخاص الذين يعانون من خمول الغدة الدرقية.3- مشاكل الصحة العقلية :قد يحدث الاكتئاب في وقت مبكر من قصور الغدة الدرقية وقد يصبح أكثر حدة بمرور الوقت. يمكن أن يتسبب قصور الغدة الدرقية أيضًا في تباطؤ الأداء العقلي.4- الاعتلال العصبي المحيطي :ويمكن أن يسبب قصور الغدة الدرقية غير المنضبط على المدى الطويل في تلف الأعصاب الطرفية، وهذه هي الأعصاب التي تنقل المعلومات من الدماغ والحبل الشوكي إلى باقي أجزاء الجسم، وعلى سبيل المثال ، ذراعيك وساقيك، وقد يُسبب الاعتلال العصبي المحيطي الألم والخدر والوخز في المناطق المصابة.5- الوذمة المخاطية :هذه الحالة النادرة التي تهدد الحياة هي نتيجة قصور الغدة الدرقية غير المشخص على المدى الطويل. تشمل علاماته وأعراضه عدم تحمل البرد الشديد والنعاس يليه خمول عميق وفقدان للوعي.وقد تحدث غيبوبة الوذمة المخاطية بسبب المهدئات أو العدوى أو أي ضغوط أخرى على جسمك. إذا كانت لديك علامات أو أعراض الوذمة المخاطية ، فأنت بحاجة إلى علاج طبي طارئ فوري.6- العقم :ويمكن أن تتداخل المستويات المنخفضة من هرمون الغدة الدرقية مع الإباضة، مما يضعف الخصوبة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لبعض أسباب قصور الغدة الدرقية - مثل اضطراب المناعة الذاتية - أن تضعف الخصوبة أيضًا.7- عيوب خلقية :وقد يكون الأطفال المولودين لنساء مصابات بمرض الغدة الدرقية غير المعالج أكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية مقارنة بالأطفال المولودين لأمهات يتمتعن بصحة جيدة، هؤلاء الأطفال هم أيضًا أكثر عرضة لمشاكل فكرية وتنموية خطيرة.ويتعرض الأطفال المصابون بقصور الغدة الدرقية غير المعالج عند الولادة لخطر الإصابة بمشكلات خطيرة في النمو البدني والعقلي. ولكن إذا تم تشخيص هذه الحالة خلال الأشهر القليلة الأولى من الحياة ، فإن فرص التطور الطبيعي ممتازة.اعراض الغدة الدرقية وعلاجهايمكن أن تحدث أعراض الغدة الدرقية النشطة بسبب عدد من الحالات، بما في ذلك مرض جريفز ومرض بلامر والتهاب الغدة الدرقية، وتعتبر الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع أسفل عنقك ، أسفل تفاحة آدم مباشرة.ويمكن لـ أعراض الغدة الدرقية النشطة تأثير هائل على صحتك؛ حيث تم تنظيم كل جانب من جوانب التمثيل الغذائي من خلال هرمونات الغدة الدرقية.وتقيس اعراض الغدة الدرقية النشطة إلى المستويات العالية من هرمون الغدة الدرقية والكميات المنخفضة أو غير الموجودة من هرمون TSH إلى فرط نشاط الغدة الدرقية؛ حيث أن كمية TSH مهمة لأنها الهرمون الذي يشير إلى الغدة الدرقية لإنتاج المزيد من هرمون الغدة الدرقية.وتفرز الغدة الدرقية نوعين من الهرمونات الرئيسية ، هرمون الغدة الدرقية (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3) ، والتي تؤثر على كل خلية في جسمك. إنها تحافظ على المعدل الذي يستخدمه جسمك للدهون والكربوهيدرات.ويساعد أعراض الغدة الدرقية النشطة في التحكم بدرجة حرارة جسمك ، وتؤثر على معدل ضربات قلبك ، وتساعد في تنظيم إنتاج البروتين. تنتج الغدة الدرقية أيضًا هرمونًا يساعد في تنظيم كمية الكالسيوم في الدم (كالسيتونين)، ويمكن لأعراض ارتفاع هرمون الغدة الدرقية، ان ينتج عنها بعض المضاعفات الخطيرة، ومنها :1- مشاكل قلبية:وتشمل بعض أخطر مضاعفات فرط نشاط الغدة الدرقية القلب. وتشمل هذه زيادة معدل ضربات القلب ، وهو اضطراب في ضربات القلب يسمى الرجفان الأذيني الذي يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية ، وفشل القلب الاحتقاني، وهي حالة لا يستطيع فيها قلبك توزيع كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات جسمك.2- هشاشة العظام:ويمكن أن يؤدي عدم علاج أعراض الغدة الدرقية النشطة أيضًا إلى ضعف العظام وهشاشتها (هشاشة العظام)، تعتمد قوة عظامك جزئيًا على كمية الكالسيوم والمعادن الأخرى التي تحتويها. يتعارض الكثير من هرمون الغدة الدرقية مع قدرة جسمك على دمج الكالسيوم في عظامك.3- مشاكل العين :و يعاني الأشخاص المصابون باعتلال عين جريفز من مشاكل في العين، بما في ذلك انتفاخ العين واحمرارها أو تورمها، والحساسية للضوء، وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، ويمكن أن تؤدي مشاكل العين الشديدة غير المعالجة إلى فقدان البصر.4- احمرار الجلد وانتفاخه :في حالات نادرة ، يصاب الأشخاص المصابون بداء جريفز باعتلال جريفز الجلدي، و يؤثر هذا على الجلد ، مما يسبب احمرارًا وتورمًا ، غالبًا على الساقين والقدمين.5- أزمة التسمم الدرقي :كما أن أعراض الغدة الدرقية النشطة يعرضك لخطر الإصابة بأزمة التسمم الدرقي، وهو تفاقم مفاجئ للأعراض ، مما يؤدي إلى الحمى والنبض السريع وحتى الهذيان.اعراض الغدة الدرقية وعلاجهاعلاج الغدة الدرقيةويختلف علاج الغدة الدرقية حسب حالتها، فإن كانت خاملة فقد يصف الطبيب أدوية تعالج اخمو وتساعد على زيادة إفراز هرمون الغدة مرة أخرى، وإن كانت الغدة نشطة بشكل كبير، فقد يساعد بعض الأدوية في علاج نشاط الغدة.وتظهر نتائج علاج الغدة الدرقية في حالة خمولها عند إختفاء الأعراض الخاصة بـ خمول الغدة والتي من أبرزها السمنة، وبالمثل في حالة علاج الغدة الدرقية النشطة ، والتي تظهر من خلال الوزن ؛ حيث يبدأ المريض في اكتساب الوزن بشكل طبيعي.ويشمل علاج الغدة الدرقية الخاملة الاستخدام اليومي لهرمون الغدة الدرقية الاصطناعي ليفوثيروكسين (ليفو- تي ، سينثرويد ، وغيرهما). يستعيد هذا الدواء الفموي مستويات الهرمون الكافية ، ويعكس علامات وأعراض قصور الغدة الدرقية.ومن المحتمل أن تبدأ في الشعور بالتحسن بعد وقت قصير من بدء استخدام علاج الغدة الدرقية الخاملة؛ حيث يقلل الدواء تدريجيًا من مستويات الكوليسترول المرتفعة بسبب المرض وقد يعكس أي زيادة في الوزن. من المحتمل أن يستمر العلاج باستخدام ليفوثيروكسين مدى الحياة ، ولكن نظرًا لأن الجرعة التي تحتاجها قد تتغير ، فمن المرجح أن يقوم طبيبك بفحص مستوى TSH الخاص بك كل عام.توجد عدة طرق لعلاج الغدة الدرقية النشطة، ويعتمد الأسلوب الأفضل بالنسبة لك على عمرك وحالتك الجسدية والسبب الكامن وراء فرط نشاط الغدة الدرقية والتفضيل الشخصي وشدة الاضطراب الذي تعاني منه، وتشمل العلاجات الممكنة ما يلي:1- اليود المشع :وعند تناوله عن طريق الفم ، تمتص الغدة الدرقية اليود المشع ، مما يؤدي إلى تقلص الغدة. عادة ما تهدأ الأعراض في غضون عدة أشهر. يختفي اليود المشع الزائد من الجسم في غضون أسابيع إلى شهور.2- الأدوية المضادة للغدة الدرقية :وتعمل هذه الأدوية على تقليل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية تدريجيًا عن طريق منع الغدة الدرقية من إنتاج كميات زائدة من الهرمونات. وهي تشمل ميثيمازول (تابازول) وبروبيليثيوراسيل. عادة ما تبدأ الأعراض في التحسن في غضون عدة أسابيع إلى شهور ، ولكن العلاج بالأدوية المضادة للغدة الدرقية يستمر عادة لمدة عام على الأقل وغالبًا لفترة أطول.3- حاصرات بيتا :وعلى الرغم من أن هذه الأدوية تستخدم عادة لعلاج ارتفاع ضغط الدم ولا تؤثر على مستويات الغدة الدرقية ، إلا أنها يمكن أن تخفف أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ، مثل الرعاش وسرعة ضربات القلب والخفقان. لهذا السبب ، قد يصفها طبيبك لمساعدتك على الشعور بالتحسن حتى تقترب مستويات الغدة الدرقية لديك من المعدل الطبيعي. لا يُنصح بهذه الأدوية بشكل عام للأشخاص المصابين بالربو، وقد تشمل الآثار الجانبية التعب والضعف الجنسي.4- الجراحة (استئصال الغدة الدرقية) :إذا كنت حامل أو إذا كنت لا تستطيع تحمل الأدوية المضادة للغدة الدرقية ولا تريد أو لا يمكنك الحصول على العلاج باليود المشع ، فقد تكون مرشحًا لجراحة الغدة الدرقية ، على الرغم من أن هذا خيار متاح في حالات قليلة فقط .ولا يجب ان تغني المعلومات الوارد ذكرها عن اعراض الغدة الدرقية وعلاجها من استشارة الطبيب أو اختصاصي في حالة الشعور بأى أعراض مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع مختصة .