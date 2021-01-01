

إليكم مزايا وعيوب هاتف Oppo A56 5G إليكم مزايا وعيوب هاتف Oppo A56 5G

أعلنت الصينية Oppo مؤخراً عن صيحات حديثة في فئة هواتف A التي تندرج تحت الفئتين الاقتصادية والمتوسطة وهما هواتف Oppo 54 و Oppo A74 ، كما يأتي كلا منهما بنسختين أحدهم 5G ، ومن المتعارف عليه هو أن فئة A هي الأكثر شهرة في السوق المصري من قبل أوبو ففي مقالنا لهذا اليوم سوف نُسلط الضوء على المواصفات الخاصة بالهاتف Oppo A56 5G القادم مع بطارية بسعة 5000 ملي أمبير ، تابعوا معنا لنتعرف ما يمكن أن يضيفه الهاتف إلى سلسلة A في السوق المصري ، وهل يستحق الشراء أم لا ، مع ذكر أهم مزاياه وعيوبه تابعونا.

دعونا نبدأ مراجعتنا للهاتف بفتح العلبة وعرض المحتويات:



• يأتي هاتف Oppo A56 5G مع سكرينة تم وضعها بشكل مسبق على شاشة الهاتف للحماية من الخدوش.

• الكتيبات الخاصة بدليل التشغيل السريع والضمان.

• الدبوس المعدني الخاص بمكان الشريحة.

• جراب ظهر شفاف مصنوع من السليكون لحماية ظهر الجهاز.

• كابل للشحن من نوع Type-C.

• وأخيراً رأس شاحن سريع بقدرة 13 واط.

بعد ذلك المواصفات الخاصة بالهاتف:

التصميم.

• يُعتبر تصميم هاتف Oppo A56 5G تصميم شائع في الفئة الاقتصادية والمتوسطة وبالأخص من أوبو ولكنه تصميم أنيق جداً ، وجاء الهاتف بتصميم مصنوع من البلاستيك وهو المعتاد عليه في الفئة الاقتصادية فلا تعيب الهاتف في شيء ، أما من حيث الوزن فيزن الهاتف حوالي 189.5 جرام أسفل الجهاز نجد منفذ للشحن من نوع Type-C بجانب منفذ سماعات أذن من نوع 3.5 ملي ، ويأتي الهاتف بالألوان الأسود والأزرق وموف وكلاهما يعطي تدرج ألوان مبهر ويجمل التصميم.

الشاشة.

• أما من حيث الشاشة فجاء هاتف Oppo A56 5G بتصميم شاشة كاملة مع نوتش قطرة المياة الموجود في أعلى الشاشة ، والتي تأتي من نوع IPS LCD وبحجم 6.5 بوصة ، والتي تأتي بدقة 720×1600 بيكسل ، مع كثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة وبأبعاد 20:9 مما يُعطي نسبة استحواذ شاشة أعلى ، يأتي الهاتف بطبقة حماية على الشاشة من نوع Gorilla Glass 3، كما أنها تأتي بمعدل الإستجابة العادي بتردد 60 هيرتز فقط وليس أعلى.

العتاد الداخلي والأداء.

• يأتي هاتف Oppo A56 5G بعتاد يميل للفئة المتوسطة إلى حد ما ، وجاء الهاتف بمعالج من نوع MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G ثُماني النواة مع معيارية 7 نانومتر ، مع معالج رسوميات من نوع Mali-G57 MC2 ، أما عن الرامات فيأتي الهاتف برامات بسعة 6 جيجا بايت مع سعة تخزين 128 جيجا بايت تخزين ، وهي تُعتبر قابلة للزيادة عن طريق كارت ميموري خارجي من نوع مايكرو وهو في منفذ منفصل عن منافذ الشريحة ، كما يأتي الهاتف داعم لخدمات ال5G، ويأتي هاتف A56 5G بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة التشغيل الخاصة بأوبو وهي ColorOS 11.1، ككل الأداء يُعتبر متواضع جداً من الهاتف.

الكاميرا الخلفية.



• بالنظر إلى ظهر الهاتف نلاحظ وجود مربع يحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة مع فلاش ليد قوي ، وجاءت الكاميرا الأساسية منهم بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش ، كما يدعم الهاتف تصوير فيديوهات بجودة 1080p مع 30 فريم في الثانية.

الكاميرا الأمامية.

• وجاءت الكاميرا السيلفي الخاصة بالجهاز موجودة في النوتش ، وهي كاميرا بدقة 8 ميجا بيكسل ، مع فتحة عدسة F/2.0 ، مع إمكانية تصوير فيديوهات بدقة 1080p مع 30 فريم في الثانية.

المستشعرات.

• أما عن المستشعرات التي يدعمها الهاتف ، يأتي الهاتف بمستشعر بصمة إصبع جانبي مدمج بزر التشغيل وتعمل بكل سلاسة ، كما يدعم مستشعرات التقارب والدوران والبوصلة.

البطارية.

• جاء هاتف Oppo A56 5G ببطارية ممتازة بسعة 5000 ملي أمبير فتكمل معك يومين بكل أريحية، وتدعم الشحن السريع حتى 10 واط.

وأخيراً السعر.

• سعر هاتف Oppo A56 5G في السوق المصري يبدأ من 220 يورو تقريباً، ولكن عند إطلاق الهاتف في الأسواق المصرية يمكنكم مقارنة أسعار الهاتف في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.

بعدما عرضنا عليكم المواصفات الخاصة بالهاتف، إليكم المزايا والعيوب:

بدأ أولاً بالمزايا.

• تصميم الهاتف شبابي وأنيق مع ألوان زاهية مميزة.

• شاشة الهاتف تأتي بتصميم جديد وبأبعاد 20:9.

• يدعم الهاتف إمكانية تشغيل شريحتين إتصال مع كارت ميموري في نفس الوقت.

• أداء الهاتف جيد جداً في فئته مع دعم خدمات 5G.

• بطارية الهاتف ممتازة وتكفي إستخدامك اليومي مع شحن سريع بقدرة 10 واط.

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أما عن العيوب.• شاشة الهاتف للأسف تأتي بدقة HD+ بدلا من FHD+، على عكس المنافسين مثل هاتف Xiaomi Redmi Note 10.• لا يدعم الهاتف لمبة إشعارات.• بالرغم من أن البطارية كبيرة إلا أنها تأخذ وقت طويل في الشحن بسبب دعم شحن سريع حتى 10 واط فقط.• لا يدعم المايك العازل للضوضاء أثناء المكالمات.ملحوظةأسعار الهواتف الذكية في المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، الأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق، كما أن نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي يقبل الهاتف التحديث لها، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي لشركة الهاتف في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف قد تقبل الترقي لإصدارات أحدث من أنظمة التشغيل.