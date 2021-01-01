المصاب في واقعة "جريمة الإسماعيلية" يروي تفاصيل ما حدث معه



سمنة الأطفال سمنة الأطفال



السمنة وزيادة الوزن عند الأطفال الصغار هي مصدر قلق متزايد ، وحتى أنها تعتبر من الأمراض غير المعدية من قبل منظمة الصحة العالمية، لحسن الحظ ، يمكن تجنب ذلك بالتدخلات الصحيحة.



تحدث إلى طفلك عن أهمية الحياة الصحية واتباع أسلوب حياة صحي، حافظ على عاداتهم الغذائية وأنشطتهم تحت السيطرة وكن نموذجًا يحتذى به للصفات التي تريد غرسها في طفلك من أجل حياة صحية، أليك أفضل النصائح التي تساعد طفلك على التخلص من السمنة وفقا لما نشره موقع هيلثى .



يمكنك اتباع النصائح التالية لجعل طفلك الدارج أكثر صحة في المنزل.

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1. تجنب السكريات الزائدةقللي من الأطعمة التي تحتوي على السكر الزائد في النظام الغذائي لطفلك. المواد الغذائية التي تحتوي على سكريات مضافة عادة ما تكون محملة بالسكريات. ومن الأمثلة الممتازة عصير الفاكهة المتاح تجاريًا ، والذي يحتوي على سكر مضاف.وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، لا تقدم عصائر الفاكهة أي فوائد غذائية على الفاكهة الكاملة لذلك ، من الأفضل إعطاء طفلك الدارج فاكهة كاملة مقطعة إلى قطع صغيرة سهلة الأكل حتى يتمكن من الحصول على الألياف والمواد المغذية الأخرى التي قد لا تكون موجودة حتى في عصائر الفاكهة محلية الصنع.2. شجع طفلك على تجربة الأطعمة المغذيةمن المعروف أن الأطفال من الصعب إرضاؤهم فى أختيار الأطعمة، لكن يجب أن تشجعهم على تجربة أنواع مختلفة من الفاكهة والخضروات. تظهر الأبحاث أنه يجب إعطاء الأطفال ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا النظام الغذائي المتوازن الذي يحتوي على مواد غذائية من مجموعات غذائية مختلفة هو الأفضل للطفل الصغير.3. تأكدي من حصول طفلك على قسط كافٍ من النومتشير الدراسات الحديثة إلى أن الأطفال الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم تظهر عليهم علامات تحسن الانتباه والسلوك والصحة العقلية والصحة البدنية قد يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى التهيج والغرابة ، كما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة.يجب أن يحصل الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وسنتين على ما يصل إلى 14 ساعة من النوم ، بما في ذلك القيلولة ، في غضون 24 ساعة. بمجرد بلوغهم سن الثالثة وما فوق ، يجب أن يحصلوا على ما يصل إلى 13 ساعة من النوم ، بما في ذلك القيلولة ، في غضون 24 ساعة .4. حافظ على وقت الشاشة إلى أدنى حد ممكنيجب ألا تحل الشاشات محل تفاعل الوالدين والبشر مع الطفل. تؤدي زيادة وقت الشاشة إلى انخفاض النشاط البدني ، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية ، مثل السمنة يقترح الخبراء أنه لا ينبغي أن يقضي الأطفال الصغار أكثر من ساعة من الوقت أمام الشاشات في اليوم.5. تأكد من أن طفلك يمارس الكثير من التمارينمن المعروف أن استبدال وقت الشاشة بنشاط بدني معتدل يساعد في تقليل فرص الإصابة بالسمنة اصطحبهم إلى الملاعب أو الحدائق أو دعهم يمارسون تمارين آمنة في المنزل. إن جعل النشاط البدني جزءًا من روتينهم اليومي سيمنعهم من زيادة الوزن أو السمنة في المقام الأول.6. نموذج تناول الأطعمة المغذيةكوني نموذجًا يحتذى به لطفلك الدارج ودعيه يراكِ تأكلين طعامًا صحيًا بينما تحافظين على حصصك الغذائية تحت المراقبة. ابدأ بعادات صحية لوجبات الطعام للأسرة ، وستستفيد منها أنت وطفلك.