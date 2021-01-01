السعال الليلي.. أسباب الإصابة به و4 علاجات منزلية فعّالة للتخلص منه



السعال الليلي السعال الليلي

يعد السعال الليلي مرض شائع بين مرضى الربو ويجعل الإنسان لايستطيع النوم بسببه.. إذا كنت ممن يعانون من إزعاج السعال الليلي خاصة بسبب زيادة إفراز المخاط إليك أبرز أسباب الإصابة به وأهم الأطعمة التى تزيد إفراز المخاط وعلاجات سريعة من مطبخك تخلصك منه .







ووفقا لموقع “إكسبريس” فسرت مؤسسة النوم سر الإزعاج الذي يسببه السعال للإنسان حيث إنه لإزالة المخاط والأجسام الغريبة من القصبة الهوائية وصندوق الصوت والرئتين عندما تكون مريضا، فقد يتفاقم السعال لديك في الليل بسبب التنقيط الأنفي الخلفي.

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وأوضح الموقع: أن التنقيط الخلفي هو عملية تسيل فيها الإفرازات في مؤخرة الحلق بدلا من خروجها من الأنف، وعادة ما يصاحب هذه الحالة الإصابة بالإنفلونزا ونزلات والحساسية والتهابات الجيوب الأنفية.وكشف خبراء النوم أن الاستلقاء على الظهر قد يؤدي إلى تفاقم التنقيط الأنفي الخلفي، وهو ما قد يكون السبب وراء زيادة سوء السعال الليل، وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ولكن هناك بعض الأشياء التى تسرع الشفاء منه من بينها الحصول على قسط كبير من الراحة خاصة إذاكان السبب في الإصابة به هو نزلة برد أو إنفلونزاأطعمة تزيد إفراز المخاطعلى الجانب الآخر أليك أطعمة عديدة تسبب إفراز المخاط الزائد، عليك تناولها باعتدال فستجدين نفسك بدأت تشعرين بتحسن بعد أسبوع من تعديل نظامك الغذائي.وإليك أبرز تلك الاطعمه توقفى عن تناولها بكثافة فورا يقدمها موقع powerofpositivity1. الحليب والأجبانيحتوي الجبن والحليب واللبن وجميع منتجات الألبان الأخرى على جزيئات الكازين التي تزيد من إفرازات المخاط. لذلك ، يعني استهلاك الكثير من منتجات الألبان أنه سيكون هناك المزيد من المخاط في الحلق والجيوب الأنفية . بشكل عام ، يعد اللاكتوز سيئًا جدًا لإنتاج المخاط. جرب استبدال الحليب الموجود في القهوة أو الكابتشينو ببدائل الألبان مثل اللوز.2. السكربقدر ما تحب الأطعمة السكرية ، يجب أن تكون على دراية بحقيقة أن السكريات هي واحدة من تلك الأطعمة التي تسبب المخاط في جسمك . حتى السكر في القهوة أو الشاي في خطر جعل جسمك ينتج المزيد من المخاط يمكنك استخدام المزيد من الفاكهة ، والتي تعد مصدرًا طبيعيًا للسكر.3. اللحوم والزيتإذا كنت مصابًا بالإنفلونزا ، فمن الجيد تجنب أي نوع من اللحوم أو الأسماك لأنها ستجعل إفراز المخاط أسوأ. على المدى الطويل ، حاول أن تقتصر وجباتك اللحمية على عدة وجبات أسبوعيًا بدلًا من تناول اللحوم يوميًا .4. الصوياإذا كنت تبحث عن بديل منتجات الألبان أو اللحوم ، فحاول الابتعاد عن المنتجات القائمة على فول الصويا، مثل حليب الصويا.5 علاجات طبيعيةوبجانب الأطعمة السابقة التى تزيد من إفراز المخاط إليك 5 علاجات طبيعية يمكنك تجربتها للسعال، وذلك طبقًا لما قدمه موقع "timesofindia"...العسل علاج منزلي مجرب ومختبر للبرد والسعال، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة وخصائصها المضادة للميكروبات والالتهابات في تهدئة التهاب الحلق، وكشفت دراسة حديثة أن العسل أفضل من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لعلاج البرد والسعال، اخلطي ملعقتين صغيرتين من العسل في شاي الأعشاب أو الماء الدافئ والليمون واشربه مرتين يوميًا للحصول على نتيجة فعالة.ويمكن لغرغرة المياه المالحة أن تهدئ حكة الحلق وتقلل من تراكم المخاط في الرئتين والممرات الأنفية، كل ما عليك فعله هو خلط ربع ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ والغرغرة بها عدة مرات في اليوم للراحة السريعة .يمكن للخصائص المضادة للالتهابات في الزنجبيل إرخاء الأغشية في الشعب الهوائية وتقليل مشكلة السعال، ويعد شرب شاي الزنجبيل أو تناول عصير الزنجبيل مع العسل والفلفل الأسود أحد أكثر العلاجات فعالية لعلاج السعال.يحتوي النعناع على مركب يسمى المنثول ، والذي يمكنه تخدير النهايات العصبية في الحلق التي تتهيج بسبب السعال، يمكن أن يخفف الألم وتهيج الحلق إلى جانب ذلك ، يعتبر تناول شاي النعناع 2-3 مرات يوميًا الطريقة الأكثر فعالية لتقليل مشكلة السعال، يمكنك أيضًا استخدام زيت النعناع كعلاج عطري.