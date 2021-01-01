

إليكم أبرز الإختلافات بين هواتف Xiaomi11T الجديدة إليكم أبرز الإختلافات بين هواتف Xiaomi11T الجديدة

عام 2021 حتى الأن عام استثنائياً في مجال الهواتف المحمولة من قبل شركة شاومي ، وذلك لإطلاقها سلسة Note 10 و سلسلة Mi 11 ، وأعلنت شاومي منذ عدة أيام عن أخر هواتف سلسلة 11T وهو هاتف Xiaomi 11T و Xiaomi 11T Pro ، ففي هذا المقال سوف نتابع معكم أبرز الإختلافات الموجودة بين الهاتفين، تابعوا معنا.

أولاً فتح علبة الهاتف وعرض المحتويات كلا العلبتين:



• أول شيء تقابله عند فتح العلبة الخاصة بالهاتف هو جهاز Xiaomi 11T أو Xiaomi 11T Pro.

• الكتيبات الخاصة بدليل التشغيل السريع وأوراق الجهاز.

• دبوس معدني لإخراج مكان الشريحة.

• جراب ظهر شفاف من السليكون لحماية ظهر الهاتف.

• كابل للشحن من نوع Type-C.

• رأس شاحن سريع بقدرة 67 واط مع هاتف Xiaomi 11T ، وبقدرة 120 واط مع هاتف Xiaomi 11T Pro.

ثم بعد ذلك نعرض عليكم المواصفات الخاصة بالجهاز:

التصميم.

• يأتي هاتف Xiaomi 11T بتصميم أنيق وفخم وفريد من نوعه في الفئة المتوسطة ، حيث جاء الهاتف مصنوع من الزجاج المسنفر الذي لا يعطي إنعكاسات ضوئية ،كما يُحاط الهاتف بإطار معدني مصنوع من معدن الألومنيوم ، أما عن الوزن فيزن الهاتف حوالي 203 جرام تقريباً، كما يدعم الهاتف منافذ مثل منفذ شحن من نوع Type-C الإصدار الثاني ولكن الهاتف يفتقر لمنفذ سماعات أذن من نوع 3.5 ملي، بالإضافة إلى أن الهاتف حصل على شاهدة IP53 المقاومة للرزاز، يدعم الهاتف سماعات خارجية مزدوجة من نوع ستيريو ، كما يأتي الهاتف بالألوان الرمادي والأبيض والأزرق.

• ويأتي هاتف Xiaomi 11T Pro بنفس التصميم والمواصفات الخارجية ولكن يختلف في الوزن حيث يزن الهاتف 204 جرام تقريباً ، وتأتي السماعات الخارجية من إنتاج شركة Harman Kardon.

الشاشة.

• أما عن الشاشة فيأتي هاتف Xiaomi 11T بشاشة مميزة جداً من شاومي في هذه الفئة حيث أنها شاشة كاملة بدون أية حواف تذكر مع وجود الكاميرا الأمامية في نوتش ثقب صغير أعلى منتصف الشاشة ، والتي جاءت من نوع AMOLED تدعم 1 مليار لون ، وجاءت الشاشة بحجم 6.67 بوصة وبدقة FHD+ بدقة 1080×2400 بيكسل مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل إنش ، كما تأتي الشاشة محمية بطبقة حماية ضد الكسر من نوع Gorilla Glass Victus وتتميز الشاشة بمعدل تحديث فريمات بتردد 120 هيرتز مع خاصية HDR10+ وتصل الشاشة أسفل أشعة الشمس المباشرة حتى 1000nits،وهي تعتبر شاشة ممتازة من قبل شركة شاومي.



• أما عن هاتف Xiaomi 11T Pro فيأتي الهاتف بنفس الشاشة الممتازة الموجودة في هاتف Xiaomi 11T ولكن الفرق أنها تأتي داعمة لخاصية Dolby Vision.

العتاد الداخلي والأداء.

• يأتي هاتف 11T من شاومي بمعالج من إنتاج ميديا تيك وهو من نوع MediaTek Dimensity 1200 5G ثُماني النواة مع معيارية 6 نانومتر ، كما يأتي بمعالج رسومي Mali-G77 MC9، أما عن الرامات فيأتي الهاتف برامات بسعة 8 جيجا بايت كما يأتي بذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 جيجا بايت وهي تعد قابلة للزيادة نتيجة لدعم الهاتف لوضع كارت ميموري خارجي من نوع Micro ، أما عن نظام التشغيل فيأتي الهاتف بنظام أندرويد 11 مع واجهة EMUI 12.5كما أن الهاتف يأتي داعماً لخدمات الجيل الخامس 5G.

• يأتي Xiaomi 11T Pro بمعالج من إنتاج سناب دراجون وهو من نوع Snapdragon 888 5G ثُماني النواة مع معيارية 5 نانومتر ، كما يأتي بمعالج رسومي Adreno 660، أما عن الرامات فيأتي الهاتف برامات بسعة 8 أو 12 جيجا بايت كما يأتي بذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 جيجا بايت وهي تعد قابلة للزيادة نتيجة لدعم الهاتف لوضع كارت ميموري خارجي من نوع Micro ، أما عن نظام التشغيل فيأتي الهاتف بنظام أندرويد 11 مع واجهة EMUI 12.5كما أن الهاتف يأتي داعماً لخدمات الجيل الخامس 5G.

الكاميرا الخلفية.

• وبالنظر إلى ظهر الجهاز ، فيأتي هاتف Xiaomi 11T بكاميرا خلفية تأتي بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف وتأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية للهاتف أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو بالإضافة إلى فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش، كما يدعم الهاتف تصوير فيديوهات بدقة 4K مع 30 فريم.

• وهي نفسها الكاميرا الموجودة في هاتف Xiaomi 11T Pro فلا يوجد فارق بين الهاتفين من هنا.

الكاميرا الأمامية.

• اما عن الكاميرا الأمامية الخاصة بهاتف Xiaomi 11T فتأتي بدقة 16 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/2.5 ، ويدعم تصوير فيديوهات حتى 1080 بيكسل مع 30 فريم في الثانية.

• أيضاً هي نفسها الموجودة في Xiaomi 11T Pro.

البطارية.

• يأتي هاتف Xiaomi 11T ببطارية ممتازة بسعة 5000 ملي أمبير تكمل معك اليومين ويدعم الشحن السريع، حتى 67 واط ، حيث أنها أعلنت الشركة أنه يمكنه شحن الهاتف كامل في زمن قدره 36 دقيقة.

• بينما يأتي هاتف Xiaomi 11T Pro بنفس البطارية ولكن الفرق هو دعم الشحن السريع حتى 120 واط والذي يمكنه شحن البطارية كاملة في وقت قدره 17 دقيقة فقط.

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وأخيراً السعر.• سعر هاتف Xiaomi 11T في السوق المصري يبدأ من 497 دولار تقريباً، ولكن عند نزول الهاتف للأسواق المصرية يمكنكم مقارنة أسعار الهاتف في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.• سعر هاتف Xiaomi 11T Pro في السوق المصري يبدأ من 750 دولار تقريباً، ولكن عند نزول الهاتف للأسواق المصرية يمكنكم مقارنة أسعار الهاتف في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.ملحوظةأسعار الهواتف الذكية في المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، الأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق، كما أن نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي يقبل الهاتف التحديث لها، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي لشركة الهاتف في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف قد تقبل الترقي لإصدارات أحدث من أنظمة التشغيل.