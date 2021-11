الكشف عن مجموعة جديدة من معالجات كوالكوم للفئة المتوسطة الكشف عن مجموعة جديدة من معالجات كوالكوم للفئة المتوسطة

كشفت شركة كوالكوم الرائدة في عالم صناعة معالجات الهواتف الذكية عن أربعة معالجات مركزية جديدة، معالجان منهما جديدان كليًا، واثنان بإصدارات Plus من معالجات متوفرة حاليًا، وتركيز المعالجات الجديدة بشكل كبير ورئيسي على تقنية الاتصال عبر 5G مع توفر معالج من تلك المعالجات بتقنية 4G فقط، كما أن ثلاثة من تلك المعالجات بمعمارية 6 نانوميتر بسعر منخفض عن المعالجات الشبيهة.

معالج كوالكوم سنابدراجون 778G Plus

نسخة بلس جديدة من معالج كوالكوم سنابدراجون 778G الذي تمكن من إثبات شعبيته بين الهواتف فوق المتوسطة وقد تمكن من تحقيق نجاحات متميزة مع هواتف مثل Samsung Galaxy A52s وHuawei Nova 9 وXiaomi 11 Lite 5G NE، ومن المتوقع أن تحقق النسخة الجديدة نجاحًا أيضًا وإن كان من الصعب أن يصل إلى ذات نجاح وانتشار الإصدار السابق.

والمعالج الجديد مبني أيضًا على معمارية 6 نانوميتر الموفرة للطاقة مثل المعالج السابق، ولكنه عمل على تحسين سرعات وترددات الشرائح الداخلية، ففي الإصدار الجديد ارتفع تردد شريحة Kryo 670 Prime الرئيسية من 2.4 جيجا هيرتز إلى 2.5 جيجا هيرتز، كما تم ترقية أداء معالج رسوميات Adreno 642L، مما يعد بقوة أداء أعلى بنسبة 20 بالمائة عن الإصدار السابق، أما باقي عناصر المعالج فلم تشهد تغير عن الإصدار السابق، مما يعني الاعتماد على نفس المودم X53 5G، بسرعة تنزيل بيانات تصل حتى 3.7 جيجابايت في ثانية وسرعة رفع بيانات تصل حتى 1.6 جيجابايت في الثانية، والاعتماد على معالج الصورة الثلاثي Spectra 570L وما إلى ذلك.



معالج سنابدراجون 695

المعالج الثاني هو كوالكوم سنابدراجون 695 وهو إصدار تالي على المعالج المركزي سنابدراجون 690 المستخدم في هواتف مثل OnePlus Nord N10 5G، ولكن هذه المرة مع اختلاف دعمه لتقنية mmWave 5G والتي لم تكن متوفرة في المعالج السابق، وهو ما سيجعله متوافقًا مع مجموعة كبيرة من شركات تقديم الخدمة في العالم والتي تعتمد على تقنية mmWave.

كما شهد المعالج أيضًا مجموعة من التحسينات الأخرى حيث ارتفع أداءه بواقع 15 بالمائة، وارتفع أداء معالج الرسوميات بواقع 30 بالمائة، ويعود الفضل في هذا للانتقال إلى شرائح Kryo 660 بدلًا من Kryo 560، وتغير معالج الرسوميات إلى Adreno 619 بدلًا من 690L، كما تم تغيير بنية المعالج لتصبح 6 نانوميتر بدلًا من 8 نانوميتر مما يحسن من أداء توفير البطارية في المعالج.

معالج سنابدراجون 680

المعالج الثالث هو معالج كوالكوم سنابدراجون 680 وهو يعتمد على شريحة مودم 4G فقط، مما يعني أنه موجه للهواتف المتوسطة لأولية، ويجمع الهاتف بين مجموعة مختلفة من الخصائص القديمة والجديدة.

بداية، فالمعالج مبني على بنية 6 نانوميتر مثل سابقه، ويعتمد المعالج على شرائح Kryo 265 والتي تمثل ترقية واضحة على شرائح Kryo 260 المستخدمة في معالج سنابدراجون 662 ذو معمارية 11 نانوميتر والمستخدم في هواتف مثل Redmi 9T وTCL 20 Plus وVivo Y31، بينما يعتمد على معالج الرسوميات ذاته Adreno 610.

تم ترقية معالج الصور أيضًا ليعتمد على المعالج الثلاثي Spectra 346، وهي الميزة الأبرز في هذا المعالج حيث نادرًا ما يتم الاعتماد على هذا النوع من معالجات الصورة في غير الهواتف مرتفعة السعر، ومعنى هذا أن المعالج قادر على معالجة البيانات من عدسات الكاميرا الثلاث في الوقت نفسه.

الكشف عن مجموعة جديدة من معالجات كوالكوم للفئة المتوسطة

معالج سنابدراجون 480 Plus

المعالج الأخير سنابدراجون 480 Plus هو إصدار جديد من معالج سنابدراجون 480 وهو أول معالجات فئة 400 دعمًا لتقنية 5G مما سمح بظهور هواتف في الفئة الاقتصادية تدعم تقنية 5G، وهذا المعالج الجديد مطابق تقريبًا ولكنه أسرع.

فالمعالج الجديد يعتمد على معمارية 8 نانوميتر بالاعتماد على الشرائح السابقة Kryo 460 ومعالج رسوميات Adreno 619، ولكن تم رفع تردد الشريحة الرئيسية إلى 2.2 جيجا هيرتز بدلًا من 2.0 جيجا هيرتز، كما تم رفع قدرة وأداء معالج الرسوميات أيضًا، ويدعم المعالج الجديد الشاشات بجودة 1080p بمعدل تحديث حتى 120 هيرتز، بينما معالج سنابدراجون 680 يدعم حتى معدل تحديث 90 هيرتز.

أما على مستوى الاتصالات، فالمعالج الجديد مدعوم بشريحة معالج X51 مما يجعله يدعم تقنيات sub-6 وmmWave، كما تشير التوقعات إلى أن المعالج الجديد قد يتمكن من توفير الطاقة بشكل أفضل.