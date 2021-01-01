وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية



حادث الساطور بالإسماعيلية حادث الساطور بالإسماعيلية

أكدت مصادر طبية بمستشفي جامعة قناة السويس، وفاة الضحية الثانية في حادث ذبح شخص لآخر وسط مدينة الإسماعيلية، والذي تلقي- في أحد الفيديوهات المتداولة حول الواقعة- طعنة نافذة في رقبته من قبل المتهم، خلال سيره وهو يتحدث في الهاتف المحمول.



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وأعلن مستشفى جامعة قناة السويس، مساء الثلاثاء، نجاح الفريق الطبي به، في إنقاذ حياة الضحية الثانية في جريمة الإسماعيلية، حيث تم إجراء جراحة عاجلة له، بعد وصوله إليه مصابا بجرح قطعي خلف الرقبة، وقطع باليد.



وأوضح أن فريقا طبيا يضم الدكتور أحمد شكري، والدكتور سيد عادل، أصلحا قطع الأوتار وتوصيل الأعصاب وإنقاذ اليد من البتر، فيما أجرى كلا من الدكتور مصطفى عبد العظيم والدكتور عبد الله البعلي، جراحة عاجلة لإصابة بالرقبة وخياطة العضلات وإصلاح الجرح.

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