"فيسبوك" تخطط لحذف "بصمات الوجه".. وميزة مهمة تختفي قريبا

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › "فيسبوك" تخطط لحذف "بصمات الوجه".. وميزة مهمة تختفي قريبا

صورة الخبر: "فيسبوك" تخطط لحذف "بصمات الوجه".. وميزة مهمة تختفي قريبا
"فيسبوك" تخطط لحذف "بصمات الوجه".. وميزة مهمة تختفي قريبا

أشار تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية إلى أن "فيسبوك" ستحذف "بصمات الوجه" لأكثر من مليار مستخدم، وذلك بعد الإعلان عن إيقاف تشغيل نظام التعرف على الوجه، بسبب مخاوف تتعلق بهذه التكنولوجيا.

وتتعرض شبكة التواصل الاجتماعي لضغوط سياسية وقانونية وتنظيمية لاستخدامها للبرنامج، والذي يحدد تلقائيا المستخدمين في الصور ومقاطع الفيديو، ويخبرهم ما إذا كان مستخدم صديق قد نشر صورة أو مقطع فيديو معهم، في حال كانوا مشتركين بالميزة.

وقالت "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، إنها ستغلق ميزة التعرف على الوجه على المنصة خلال الأسابيع المقبلة، وستحذف مليار نموذج للتعرف على الوجه.

وقال نائب رئيس الذكاء الاصطناعي في "ميتا"، جيروم بيسنتي: "إن التكنولوجيا ساعدت ضعاف البصر والمكفوفين على التعرف على أصدقائهم في الصور ويمكن أن تساعد في منع الاحتيال وانتحال الهوية، لكن يجب موازنة المزايا مقابل المخاوف المتزايدة بشأن استخدام هذه التكنولوجيا ككل".

وأضاف: "هناك العديد من المخاوف بشأن مكانة تقنية التعرف على الوجه في المجتمع، ولا يزال المنظمون في طور تقديم مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم استخدامها. وسط حالة عدم اليقين المستمرة هذه، نعتقد أن قصر استخدام التعرف على الوجه في مجموعة ضيقة من حالات الاستخدام أمر مناسب".

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "فيسبوك" تخطط لحذف "بصمات الوجه".. وميزة مهمة تختفي قريبا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
82003

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager