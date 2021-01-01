أشار تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية إلى أن "فيسبوك" ستحذف "بصمات الوجه" لأكثر من مليار مستخدم، وذلك بعد الإعلان عن إيقاف تشغيل نظام التعرف على الوجه، بسبب مخاوف تتعلق بهذه التكنولوجيا.
وتتعرض شبكة التواصل الاجتماعي لضغوط سياسية وقانونية وتنظيمية لاستخدامها للبرنامج، والذي يحدد تلقائيا المستخدمين في الصور ومقاطع الفيديو، ويخبرهم ما إذا كان مستخدم صديق قد نشر صورة أو مقطع فيديو معهم، في حال كانوا مشتركين بالميزة.
وقالت "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، إنها ستغلق ميزة التعرف على الوجه على المنصة خلال الأسابيع المقبلة، وستحذف مليار نموذج للتعرف على الوجه.
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التعليقات على "فيسبوك" تخطط لحذف "بصمات الوجه".. وميزة مهمة تختفي قريبا
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