

إنستجرام يطرح ميزة جديدة للمستخدمين.. تعرف عليها إنستجرام يطرح ميزة جديدة للمستخدمين.. تعرف عليها

أعلن موقع الصور والفيديوهات انستجرام عن طرحه ميزة جديدة، والتي تسمح للمستخدمين بالمشاركة علنًا في خاصية «ستوريز» لأول مرة.



وقال انستجرام إنه طرح ملصقا جديدا اسمه «Add Yours»، والذي ينشئ سلاسل من رسائل عامة عبر خاصية «القصص» (ستوريز).



وتسمح الميزة الجديدة بشكل أساسي للمستخدمين بالرد على قصص المستخدمين الآخرين بقصصهم الخاصة بعد نشر موضوع معين أثار اهتمامهم.

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ويمكن استخدام الملصق التفاعلي الجديد لإنشاء سلسلة محتوى، وهو ما يتيح لكل مستخدم إضافة قصته الخاصة، وعلى سبيل المثال يمكن للمستخدم أن ينشر قصة بعنوان «ملابس اليوم»، ثم يطلب من متابعيه إضافة قصصهم بشأن الموضوع من خلال الملصق.وتعتبر الميزة الجديدة التي طرحها «انستجرام» بمثابة وسيلة لاكتشاف المزيد من الأشخاص الذين يجب متابعتهم، فبمجرد النقر على الملصق في قصة شخص ما يمكن رؤية كل من شارك في سلسلة المحادثات وعرض قصصهم.ويأتي سماح انستجرام بالمشاركة علنا في «ستوريز» بعد مرور أسبوع من توفيره ميزة وضع رابط في الملصقات بالقصص لكافة مستخدميه، بعد أن كانت تقتصر في البداية على الشركات وأصحاب الأعمال والشخصيات البارزة.ويتزامن طرح انستجرام للميزات الجديدة تزامنا مع أنباء فقدانه العديد من المستخدمين لمنصته، وفي مقدمتهم المراهقين، وانصرافهم إلى منصات أخرى مثل «تيك توك».