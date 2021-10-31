

VIVO تستعد لإطلاق أحدث هواتفها بقدرات تصوير ممتازة VIVO تستعد لإطلاق أحدث هواتفها بقدرات تصوير ممتازة

تستعد VIVO لإطلاق هاتف جديد صممته ليكن أحد أفضل هواتف أندرويد القادرة على العمل مع شبكات 5G.



وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف V23e سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وزنه 200 غرام تقريبا، وسيجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.52 بوصة، ترددها يعادل 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 412 شمعة/م تقريبا.



وسيتميز هذا الهاتف من حيث قدرات التصوير، إذ سيحصل على كاميرا أمامية بعدسة دقتها 50 ميغابيكسل، أما الكامير الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض وعدسة لتصوير الماكرو.

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وسيعمل الجهاز بنظام تشغيل "أندرويد-11"، ومعالج MediaTek Dimensity 700، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.#VivoV23e live images Leaked by Viettel Store.Water drop Notch Design50MP Front64+8+2MP Rear Camera8GB (4GB Virtual) RAM128GB ROM4030mAh Battery44W Fast chargingUnder Display FingerprintAndroid 11FunTouch 12No H.JPlastic FrameGlass BackExpected price:$440~₹32,400 pic.twitter.com/Ji1Fx5JWTl— Râmãn Sîñgh (@TECH_roiter) October 31, 2021كما جهزته VIVO بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ ChargingUSB Type-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4030 ميلي أمبير يمكن شحن 50% من سعتها في ظرف ربع ساعة تقريبا.