أسرة قاتل الإسماعيلية تغادر منزلها بعد حادث الذبح .. فيديو



من امام منزل القاتل بالإسماعيلية من امام منزل القاتل بالإسماعيلية

غادرت أسرة قاتل عبد الرحمن نظمي محمد ابراهيم الشهير بدبور، مرتكب جريمة الذبح الواقعة، عصر الاثنين، وسط الكتلة السكنية بمحافظة الإسماعيلية، منزلها، منذ وقوع الحادث.



وانتقل صدى البلد لاجراء بث مباشر مع أهل القاتل بمنزلهم، في إطار متابعاته المستمرة عن حادث الإسماعيلية، و تبين عدم وجودهم، علي الرغم من تشديد الإجراءات الأمنية عند منطقة محل اقامتهم، تحسبا لوقوع مشاحنات مع اهل القاتل.



قرارات نيابة الإسماعيلية بجريمة الساطور

قررت نيابة الإسماعيلية برئاسة حسن عادل رئيس النيابه العامة بنيابة تاني وثالث الاسماعيلية، 5 قرارات في قضية ذبح شخص، علي مرأي ومسمع المارة، وسط مدينة الاسماعيلية، حبس المتهم عبد الرحمن نظمي محمد ابراهيم الشهير بدبور، مرتكب الجريمة 15 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٥٥٢٨ لسنة ٢٠٢١، علي ان يراعى التجديد في الميعاد.

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وكانت نيابة الإسماعيلية، قررت انتداب الطبيب الشرعي الى مستشفى الاسماعيلية العام لفحص جسد القتيل احمد محمد صديق كاملا والتأكد من البصمة الوراثية وان الرأس المفصولة لنفس الجسد قبل إصدار قرار بتسليم جثمانه لذويه والتصريح بدفنه، عصر اليوم.كما قررت النيابة اخذ عينتي دم وبول من المتهم لتحليلها والتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.وواصلت النيابة قراراتها بانتداب خبير الادلة الجنائية لفحص الادلة التي عثر عليها بمسرح الجريمة.واصطحب فريق من النيابة العامة، "دبور" المتهم بذبح شخص وفصل رأسه عن جسده، خلال دقائق من ارتكاب الواقعة، إلى مسرح الجريمة لإعادة تمثيل الواقعة.جاء ذلك في حضور القيادات الأمنية ورجال النيابة العامة، حيث قام بتمثيل الجريمة بشكل كامل، بعد استماع النيابة العامة، لأقواله واقوال شهود عيان الواقعة.أقوال المتهم في حادث الإسماعيليةوأدلى المتهم بقتل محمد الصادق، ٥٢ عاما، مقيم البلابسة، بنطاق دائرة قسم شرطه ثان أثناء التحقيق معه أمام النيابة العامة، باعترافات تفصيلية، حول الجريمة.وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بسرعة إنهاء التحقيقات في حادث الإسماعيلية والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة.وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة في واقعة إقدام أحد الأشخاص على قتل عامل ظهرًا بأحد شوارع الإسماعيلية للوقوف على ملابسات الحادث.وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة وطلب التحريات وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.وكشفت التحقيقات الأولية أن مرتكب الواقعة مهتز نفسيًا بالإسماعيلية "سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان".