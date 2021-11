مواصفات وأسعار الهاتف Redmi Note 11 Pro Plus مواصفات وأسعار الهاتف Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11 Pro Plus هو الهاتف الرائد في سلسلة هواتف Redmi Note 11 Series التي تم الإعلان عنها يوم 28 أكتوبر حيث يأتي مع معالج أفضل وشاشة بمعدل تحديث أعلى وبطارية ضخمة تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط ومستشعر كاميرا رئيسي بدقة 108 ميجا بكسل بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة للغاية مقارنة بالسعر،



نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Redmi Note 11 Pro Plus.



مواصفات هاتف ريدمي نوت 11 برو بلس

هذا الهاتف الرائد من Redmi يضم شاشة AMOLED حجمها 6.67 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ ويوجد عليها زجاج حماية من فئة Corning Gorilla Glass 5 بالإضافة إلى أنها تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتدعم أيضا HDR10 وخاصية Always on Display.

يتم تشغيل Redmi Note 11 Pro Plus بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 920 المبني على تقنية 6 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G68 MC4، كما أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم MIUI 12.5، ويتوفر بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، والإصدار الثالث يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.يحتوي هذا الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، ويحتوي كذلك على 3 كاميرات في الخلف بدقة 108 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو المقربة، والكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.بطارية الهاتف ريدمي نوت 11 برو بلس تأتي بسعة 4500 ملي أمبير ويتم شحنها بالكامل في 15 دقيقة فقط بفضل تقنية الشحن السريع التي تأتي بقوة 120 واط، وعلاوة على ذلك فإن المميزات الأخرى تتمثل في مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات صوت ستريو مع دعمه لخاصية NFC.سعر الهاتف Redmi Note 11 Pro Plusالهاتف Redmi Note 11 Pro Plus متوفر حاليا للشراء بشكل رسمي بسعر يبدأ من 310 دولارات أمريكية للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.