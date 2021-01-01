حطام صاروخ الفضاء الصيني سيسقط جنوب المحيط الهادئ

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حطام صاروخ الفضاء الصيني سيسقط جنوب المحيط الهادئ

أعلن مكتب الرحلات الفضائية المأهولة الصيني أن حطام الصاروخ Long March الذي أطلق الشهر الماضي سيسقط في القسم الجنوبي من المحيط الهادئ.

وقال بيان صادر عن المكتب إن "حطام صاروخ Long March الذي استخدم في إطلاق مركبة Shenzhou-13 الفضائية المأهولة في أكتوبر الماضي من المفترض أن يسقط قريبا في مياه المنطقة الجنوبية من المحيط الهادئ".

وأشار البيان إلى "أن حطام الصاروخ دخل الغلاف الجوي للأرض، لكن معظمه سيحترق في الغلاف ولن يصل إلا جزء منه إلى سطح كوكبنا".

وكانت الصين قد أطلقت صاروخ Long March 2F مع مركبة Shenzhou-13 في 15 أكتوبر الفائت، تمام الساعة 19:23 بتوقيت موسكو، وحملت هذه المركبة روادا إلى المحطة الفضائية الصينية، ومن المخطط أن يبقى الرواد في المحطة مدة 6 أشهر.

ومن المفترض أن تعمل المحطة الفضائية الصينية لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، ومن المفترض أن يتم تشغيل المحطة بشكل رسمي عام 2022، لاستخدامها للمشاريع الفضائية الدولية.

المصدر: روسيا اليوم

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