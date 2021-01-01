حطام صاروخ الفضاء الصيني سيسقط جنوب المحيط الهادئ

أعلن مكتب الرحلات الفضائية المأهولة الصيني أن حطام الصاروخ Long March الذي أطلق الشهر الماضي سيسقط في القسم الجنوبي من المحيط الهادئ.
وقال بيان صادر عن المكتب إن "حطام صاروخ Long March الذي استخدم في إطلاق مركبة Shenzhou-13 الفضائية المأهولة في أكتوبر الماضي من المفترض أن يسقط قريبا في مياه المنطقة الجنوبية من المحيط الهادئ".
وأشار البيان إلى "أن حطام الصاروخ دخل الغلاف الجوي للأرض، لكن معظمه سيحترق في الغلاف ولن يصل إلا جزء منه إلى سطح كوكبنا".
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