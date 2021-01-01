

سعر ومواصفات الساعة الذكية Redmi Watch 2 سعر ومواصفات الساعة الذكية Redmi Watch 2

خلال مؤتمر الإعلان عن سلسلة هواتف Redmi Note 11 series، قامت شركة شاومي بإزاحة الستار رسميا عن الجيل الثاني من ساعتها الذكية تحت مسمى Redmi Watch 2 مع تحسين الكفاءة وتقليص الحواف وتضمين أكثر من ميزة رائعة ناهيك عن السعر المنخفض للغاية الذي لا يتخطى 63 دولارا، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن على سعر ومواصفات الساعة الذكية Redmi Watch 2.



مواصفات ساعة ريدمي واتش 2 الذكية

تتوفر هذه الساعة الجديدة من ريدمي مع شاشة AMOLED بحجم 1.6 بوصة وبدقة 320×360 بكسل، ويتم تشغيلها بمعالج Apollo 3.5 وبنظام Proprietary OS بالإضافة إلى أنها تحتوي على بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 230 ملي أمبير يمكن أن تدوم لأكثر من 12 يوما بشحنة واحدة ولكن يجب أن تقوم بوضع توفير الطاقة للاستمرار في هذا الوقت الطويل، ويتم الشحن باستخدام موصل مغناطيسي.



الساعة الذكية Redmi Watch 2

وعلاوة على ذلك فإن Redmi Watch 2 تدعم أكثر من 117 وضعا رياضيا مختلفا بما في ذلك تتبع الجري والسباحة وعداد الخطوات كما أنها مزودة بتتبع النوم المعتاد ومراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة معدل الأكسجين في الدم من خلال مستشعر SpO2، وتم تصنيف ساعة Redmi Watch 2 على أنها مقاومة للماء والغبار بشهادة 5ATM حتى 50 مترا مما يعني أنها مناسبة في السباحة والغطس.

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يتم توصيل هذه الساعة بالهواتف من خلال اتصال Bluetooth 5.2 كما أنها تدعم 4 أنظمة لتحديد المواقع العالمية وهي GPS وGLONASS وGalileo وBeiDou وتدعم أيضا خاصية NFC.سعر الساعة الذكية Redmi Watch 2الساعة الذكية Redmi Watch 2 ستتوفر للشراء بشكل رسمي يوم 11 نوفمبر بسعر يبلغ حوالي 63 دولارا أمريكيا.