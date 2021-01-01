

بسبب القيود الحكومية.. شركة ياهو تعلن مغادرة الصين نهائيا بسبب القيود الحكومية.. شركة ياهو تعلن مغادرة الصين نهائيا

أعلنت شركة ياهو Yahoo مغادرتها بشكل نهائي من الصين، وأوقفت السماح بالوصول إلى خدماتها من البر الرئيسي للصين، وذلك بسبب القيود الصارمة التي تواجهها الشركة من قبل الحكومة الصينية.



وقالت شركة ياهو إنه "تقديرا لبيئة الأعمال والقانونية التي تتسم بالتحدي المتزايد" فإنها تغادر الصين نهائيا، كما توقفت الشركة عن توفير المحتوى للمستخدمين في الصين اعتبارًا من أمس، الاثنين 1 نوفمبر.



وبحسب وكالة “رويترز”، فإن المتحدث باسم ياهو صرح اليوم بأنه "اعترافًا بالتحديات المتزايدة للبيئة التجارية والقانونية في الصين، لن تكون مجموعة خدمات ياهو متاحة من البر الرئيسي للصين اعتبارًا من الأول من نوفمبر".

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وأضاف: "تظل Yahoo ملتزمة بحقوق مستخدمينا وإنترنت مجاني ومفتوح. نشكر مستخدمينا على دعمهم".وكانت ياهو قد قلصت بالفعل من وجودها في الصين بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كان لا يزال يشغل تطبيقًا للطقس وبعض الصفحات التي تعرض مقالات إخبارية بلغات أجنبية.ودخلت ياهو الصين في عام 1998، وفي عام 2012 أبرمت صفقة مع مجموعة علي بابا لبيع حصتها في عملاق التجارة الإلكترونية، وشهدت الصفقة أيضًا حصول علي بابا على حق تشغيل Yahoo China تحت علامة Yahoo التجارية لمدة تصل إلى أربع سنوات.ومنذ أسابيع قليلة، أجبرت الحكومة الصينية شركة مايكروسوفت على إغلاق تطبيقها الأشهر عالميا في مجال التوظيف، LinkedIn ، بعد أن طلبت الحكومة منها اتباع القواعد في الصين، ليأتي رد الشركة بأن “مواجهة بيئة تشغيل أكثر تحديًا ومتطلبات امتثال أكبر قد دفعتها للخروج من الصين”.