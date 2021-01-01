كشفت تقارير أن شركة Huawei هواوي الصينية تعمل على ساعة ذكية فريدة من نوعه ستكون قادرة على قياس ضغط الدم، حيث تعتبر الساعة هي أول ساعة ذكية تتميز بسوار قابل للنفخ لتوصيل YHE أو قراءات ضغط الدم الطبية.
وبحسب موقع PhoneArena فإن ساعة هواوى الذكية القادمة ستتفوق على ساعة آبل حيث تعتبر هي الساعة الوحيدة التي يمكنها قياس ضغط الدم بدقة كبيرة، ومن المقرر أن تكشف هواوى عن الساعة في وقت لاحق من شهر نوفمبر الحالي.
وقال He Gang ، رئيس هواوى لقسم الهواتف الذكية للأعمال الاستهلاكية ، إن أول ساعة ذكية للشركة مزودة بقراءات ضغط الدم قد اجتازت الاختبار المطلوب ليتم اعتبارها جهازًا طبيًا خلال الأسابيع المقبلة.
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التعليقات على هواوي تستعد لإطلاق ساعة ذكية تعمل على قياس ضغط الدم بدقة
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