

بعد 2.4 مليار دولار.. انهيار عملة "لعبة الحبار" للصفر بعد عملية احتيال كبرى من منشئيها بعد 2.4 مليار دولار.. انهيار عملة "لعبة الحبار" للصفر بعد عملية احتيال كبرى من منشئيها

إنهارت العملة المشفرة Squid Game المأخوذة من المسلسل الكورى الشهير الذى يحمل نفس الاسم أو لعبة الحبار، حيث وصلت قيمة العملة إلى صفر بعد أن صعدت إلى مستوى قياسي محققة أكثر من 2800 دولار أمريكي ، نتيجة عملية احتيال.



وبحسب موقع Mashable فإن كل من استثمر في عملة Squid وقام بشرائها خلال الأيام القليلة الماضية قد خسر كل أمواله نتيجة عملية احتيال كبيرة قام بها منشئو العملة أنفسهم بعدما شهدت صعودا مدويا وأصبحت تنافس مع عملات مشفرة أخرى.



وقام منشئو عملة Squid ببيع مملتكاتهم في العملة والتي جنوها من شراء المستثمرين لها ثم أغلقوا موقع المشروع على الإنترنت ، وسرقوا مئات الملايين، حيث وصلت القيمة السوقية للعملة إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، كما بلغت فقط أمس حجم تداول بلغ 14 مليون دولار في خلال 24 ساعة فقط .

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أفاد موقع Coindesk المتخصص في مجال العملات الرقمية أن عنوانًا رقميًا قد تم إلقاؤه من منشئى العملة وبعدها تم صرف ملايين الدولارات من الرموز في ما أطلق عليه مصطلح "سحب البساط" ، وهو الموقف الذي يتخلى فيه مطورو التشفير عن مشروع ويهربون بأموال المستثمرين.وقال جيك مور ، أخصائي الأمن السيبراني في شركة ESET :"مثل العديد من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ، فإن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة تتماشى بشكل وثيق مع الاتجاهات الشائعة وبعد الضجيج الذي شهدته لعبة Squid ، لم يكن الأمر مختلفًا".وكان تم إطلاق عملة Squid مع بيع مسبق في 20 أكتوبر ، بسعر يزيد قليلاً عن بنس واحد، ارتفع سعرها خلال الأسبوع الماضي ، حيث وصل إلى ما يقرب من 40 دولارًا .