إنهارت العملة المشفرة Squid Game المأخوذة من المسلسل الكورى الشهير الذى يحمل نفس الاسم أو لعبة الحبار، حيث وصلت قيمة العملة إلى صفر بعد أن صعدت إلى مستوى قياسي محققة أكثر من 2800 دولار أمريكي ، نتيجة عملية احتيال.
وبحسب موقع Mashable فإن كل من استثمر في عملة Squid وقام بشرائها خلال الأيام القليلة الماضية قد خسر كل أمواله نتيجة عملية احتيال كبيرة قام بها منشئو العملة أنفسهم بعدما شهدت صعودا مدويا وأصبحت تنافس مع عملات مشفرة أخرى.
وقام منشئو عملة Squid ببيع مملتكاتهم في العملة والتي جنوها من شراء المستثمرين لها ثم أغلقوا موقع المشروع على الإنترنت ، وسرقوا مئات الملايين، حيث وصلت القيمة السوقية للعملة إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، كما بلغت فقط أمس حجم تداول بلغ 14 مليون دولار في خلال 24 ساعة فقط .
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التعليقات على بعد 2.4 مليار دولار.. انهيار عملة "لعبة الحبار" للصفر بعد عملية احتيال كبرى من منشئيها
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