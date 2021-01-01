أعلن تطبيق Facebook فيسبوك المملوك لشركة ميتا أنه سيوقف ميزة التعرف على الوجه من خلال وضع خطة تستهدف حذف بصمة الوجه لأكثر من مليار شخص، حيث قال التطبيق إن أكثر من ثلث المستخدمين النشطين يوميًا على فيسبوك ، أو أكثر من 600 مليون حساب ، قد اختاروا استخدام تقنية التعرف على الوجوه.
وأكد فيسبوك أنه لن يتعرف تلقائيًا على وجوه الأشخاص في الصور أو مقاطع الفيديو، ومع ذلك ، سيؤثر التغيير أيضًا على تقنية النص البديل التلقائي التي تستخدمها الشركة لوصف الصور للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر، كما ستتم إزالة خدمات فيسبوك التي تعتمد على أنظمة التعرف على الوجوه خلال الأسابيع المقبلة.
وبحسب شبكة CNBC فإن فيسبوك يعتقد أن هناك العديد من المخاوف بشأن مكانة تقنية التعرف على الوجه في المجتمع ، ولا يزال المنظمون في طور تقديم مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم استخدامها".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لحماية المستخدمين.. فيسبوك يعلن إيقاف ميزة التعرف على الوجه لإثارته مخاوف مجتمعية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق