

لم تحدث منذ 31 عاما.. ناسا تؤجل إطلاق صاروخ سبيس إكس للمرة الثانية لم تحدث منذ 31 عاما.. ناسا تؤجل إطلاق صاروخ سبيس إكس للمرة الثانية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، عن تأخير في موعد إطلاق صاروخ تابع لشركة سبيس إكس SpaceX Crew-3 وذلك بسبب تعرض أحد أفراد الطاقم الأربعة لمشكلة صحية ، حيث يعتبر التأجيل هو الثاني للمهمة خلال أسبوع.



وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن تأخير ناسا لإطلاق صاروخ سبيس إكس SpaceX Crew-3 هو أول تأخير من نوعه من قبل ناسا منذ عام 1990 عندما مرض قائد مهمة مكوك الفضاء أتلانتس.



وقالت ناسا إن المشكلة الصحية التى تعرض لها أحد أفراد الطاقم المسافرين على متن صاروخ سبيس إكس ليست مشكلة صحية طارئة كما أنها لا تتعلق بفيروس كورونا، كوفيد-19 ، كما أن الوكالة لم تفصح عن طبيعة المشكلة أو تحديد رائد الفضاء المريض.

قد يعجبك أيضا...

وأكدت ناسا أن إطلاق SpaceX Crew-3 ، الذي كان مقررا في الأصل يوم الأحد الماضي ولكن تم تأجيله بعد ذلك حتى غدا الأربعاء بسبب الظروف الجوية غير الملائمة ، ثم تم تأجيله لليلة السبت القادم .ومن المقرر أن تطير المركبة SpaceX Crew-3 التي صنعتها سبيس إكس ليلة السبت القادم ، وتتكون من كبسولة كرو دراجون وصاروخ فالكون 9 ذي المرحلتين ، في الساعة 11.36 مساءً من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.وإذا نجحت عملية الإطلاق المقررة يوم السبت ، فستُعتبر خامس رحلة فضاء بشرية تحققها شركة سبيس إكس حتى الآن ، بعد إطلاقها الأول في شهر سبتمبر لخدمة السياحة الفضائية حيث أرسلت أول طاقم مدني على الإطلاق إلى المدار.وكانت آخر مرة أخرت فيها ناسا إطلاقًا مقررًا بسبب مشكلة طبية تتعلق بالطاقم كانت في رحلة مكوك الفضاء أتلانتس في عام 1990 ، عندما مرض قائد المهمة جون كريتون، وبحسب ناسا ، فقد توقف العد التنازلي لمدة ثلاثة أيام حتى تم السماح له بالطيران.