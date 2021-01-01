فورد برونكو تحصل على نسخة بيك أب جديدة!

المربع نت – كشفت فورد عن نسخة بيك أب جديدة في معرض SEMA، بعد أشهر من الشائعات التي تناقلت عن تطوير نسخة كهذه للموديل ونفي فورد المتكرر للأمر.
فورد لا تزال مصرة على نفيها لتطوير برونكو بيك أب إنتاجية، موضحة أن هذه النسخة اختبارية فقط، بغرض تفادي أي تأثير سلبي على مبيعات موديل رينجر في الأسواق.
بالنسبة لبرونكو بيك أب الاختبارية فقد حصلت على تعديلات جمالية متعددة وإكسسوارات جديدة لتكون أكثر جراءة وعضلية، مع طلاء أحمر أنيق، كما ازداد ارتفاع السيارة بـ 4 إنش.
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