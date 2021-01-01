فورد برونكو تحصل على نسخة بيك أب جديدة!

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صورة الخبر: فورد برونكو تحصل على نسخة بيك أب جديدة!
فورد برونكو تحصل على نسخة بيك أب جديدة!

المربع نت – كشفت فورد عن نسخة بيك أب جديدة في معرض SEMA، بعد أشهر من الشائعات التي تناقلت عن تطوير نسخة كهذه للموديل ونفي فورد المتكرر للأمر.

فورد لا تزال مصرة على نفيها لتطوير برونكو بيك أب إنتاجية، موضحة أن هذه النسخة اختبارية فقط، بغرض تفادي أي تأثير سلبي على مبيعات موديل رينجر في الأسواق.

بالنسبة لبرونكو بيك أب الاختبارية فقد حصلت على تعديلات جمالية متعددة وإكسسوارات جديدة لتكون أكثر جراءة وعضلية، مع طلاء أحمر أنيق، كما ازداد ارتفاع السيارة بـ 4 إنش.

وحصلت برونكو بيك أب على محرك 2.3 لتر 4 سلندر إيكوبوست متصل بناقل يدوي 7 سرعات، ونرى باب خلفي جديد انيق، وإكسسوارات تشمل فأس ومنشار وصندوق إسعاف أولي.

في الفيديو المرفق سترون أن البيك أب موجهة بشكل أساسي لعمليات الإنقاذ في التضاريس الوعرة، وهو دور ممتاز لها، ولكن للأسف لن نراها على أرض الوقع.

صورة الخبر: فورد برونكو تحصل على نسخة بيك أب جديدة!

المصدر: المربع نت

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