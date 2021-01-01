

تعرف على أبرز مواصفات وأسعار بيستون T99 في السعودية تعرف على أبرز مواصفات وأسعار بيستون T99 في السعودية

وتتوفر T99 في المملكة عبر خيار وحيد من المحركات وثلاث فئات مختلفة التجهيز، تبدأ بسعر 109,653 ريال للفئة الأساسية ثم الفئة الثانية بسعر 114,598 ريال والفئة الثالثة والأخيرة بسعر 119,428 ريال سعودي، كلها أسعار شاملة للضريبة ورسوم إصدار اللوحات.



وتتمتع السيارة انها تتمتع بضمان 6 سنوات غير محدود الكيلومترات.. حتى ولو قطعت مليون كيلومتر بالسيارة خلال تلك ال6 سنوات لا تزال تتمتع بالضمان.



وتتوفر السيارة بمحرك 4 إسطوانات سعة 2.0 لتر تيربو بقوة 224 حصان مع عزم أقصى للدوران يبلغ 340 نيوتن في المتر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق او ثنائي القابض مقدم من شركة إيسن اليابانية مكون من 6 سرعات يوصل القوة للعجلات الأمامية.

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كما تتمتع السيارة بخزان للوقود تبلغ سعته 60 لتر مع متوسط رسمي لإستهلاك الوقود يبلغ 7 لتر لكل 100 كم، أما عن نظام التعليق, فتقدم السيارة بنظام تعليق أمامي من نوع ماكفرسون وخلفي متعدد الوصلات من نوع مالتي لينك.وبالنسبة لتجهيزات الأمن والسلامة، فتقدم السيارة قياسياً بوسائد هوائية أمامية وجانبية مع نظام عرض ومراقبة ضغط الإطارات ورادار الرجوع للخلف، مع أنظمة المكابح التي تتمثل في نظام ABS و EBD ونظام الثبات والإتزان الإلكتروني ونظام التحكم في الجر و والتحكم في الصعود والهبوط من المنحدرات والمزيد.تتمتع بيستون T99 بتصميم خارجي مستقبلي وديناميكي بمبدأ “الأضواء والظلال” لإبراز التصميم، مع شبكة أمامية بحجم كبير مليئة بعدد كبير من القطع الصغيرة باللون الفضي, مع كشافات أمامية من نوع هالوجين LED، وكشافات خلفية عاملة بتفنية LED والمتصلة ببعضها البعض عبر خط مستقيم والتي ساهمت في إضفاء لمسة فخامة وعصرية على الخلفية.بالانتقال للداخلية فتشمل مواصفاتها مقود مصمم على شكل حرف D الذي يجعل القيادة أسهل مع لمسة رياضية.. وأزرار للتحكم في كافة الخصائص المختلفة في السيارة دون رفع اليد عن عجلة القيادة، مع شاشتين بقياس 12.3 بوصة لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة العدادات، وشاشة لمسية ثالثة للتحكم في مكيف الهواء ثنائي المناطق والأوتوماتيكي بالكامل.