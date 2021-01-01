

لعشاق الهاتشباك في تونس..سعر ستروين C3 موديل 2021 لعشاق الهاتشباك في تونس..سعر ستروين C3 موديل 2021

تحظى فئة السيارات الهاتشباك على شعبية كبيرة داخل السوق التونسي وسط موديلات 2021.



وتعد النسخة ستروين C3 هي واحدة من اشهر الإصدارات التي تنطلق من هذه الفئة، والتي تحمل العلامة التجارية للصانع الفرنسي العريق .



زودت السيارة ستروين C3 موديل 2021 بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 205 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء تتكون من 6 سرعات.

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تتمتع داخلية ستروين C3 موديل 2021 بمكييف هواء، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، ومقود حركة متعدد الاستخدامات، وشاشة ملونة تعمل باللمس قياس 7 بوصة، ونظام صوتي وترفيهي، وبلوتوث، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى مثل زر تفعيل وايقاف المحرك، ومرايات ضم، وجاءت خارجيا بمصابيح أمامية حادة المظهر تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى مصابيح نهارية وضباب.كما جهزت سيارة ستروين C3 موديل 2021 بباقة متنوعة من التجهيزات، مثل منظومة الوسائد الهوائية ، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات، خاصية التحذير عند مغادرة المسارات، والتحكم الالكتروني في الثبات، ومثبت سرعة، ومستشعرات خلفية وكاميرا، ومرايات جانبية كهربائية.بينما قدرت المواصفات الهيكلية لسيارة ستروين C3 موديل 2021 على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 15 و 16 بوصة، مع ارتفاع يبلغ 1474 مم، ونسبة طول كلي تبلغ 3996 مم، وبعرض يقدر بـ 1483 مم.ويبلغ سعر سيارة ستروين C3 موديل 2021 في تونس بـ 35 ألف دينار تونسي.