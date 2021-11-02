قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة.. الجمعة

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قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة.. الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انقطاع مياه لمدة ساعات عن مناطق: العمرانية الغربية – العمرانية الشرقية – ميدان الجيزة – جسر الكنيسة – المنيب – القصبجي – الكنيسة – أول فيصل – الطالبية، وذلك اعتبارا مـن الـسـاعـة 12 مساء يوم الجمعة المقبل، 5-11 وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت 6-11.

وأرجعت الشركة، سبب الانقطاع إلى إعادة تأهيل لوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكي، بمحطة مياه جزيرة الدهب؛ مما يؤدي إلى توقف المحطة.

وناشدت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنها تدبر سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها؛ يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

المصدر: صدى البلد

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