أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 3- 11-2021
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الاربعاء 3- 11-2021، والتي جاءت كالتالي:
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 18.27 جنيه للبيع و18.12 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 21.53 جنيه للبيع و 21.31 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتى 52.17 جنيه للبيع و 49.36 للشراء.
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