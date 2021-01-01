

مقارنة بين نيسان سنترا وبيجو 301 موديل 2022.. أيهما الأفضل؟ مقارنة بين نيسان سنترا وبيجو 301 موديل 2022.. أيهما الأفضل؟

شهد السوق المصرية للسيارات منافسة شرسة بين سيارتين شهيرتين، هما نيسان اليابانية و بيجو الفرنسية، مع إصدارات " سنترا " و" 301 " موديلات 2022، والتي نستعرضها من حيث المواصفات و الأسعار.



المحركات

تأتي سيارة نيسان سنترا موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 4 سلندر 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم دوران 154 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات CVT ، كما تتسارع السيارة في خلال 11 ثانية للوصول الى 100 كم في الساعة.



زودت السيارة بيجو 301 موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيكي الأداء، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية.

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التجهيزاتتتمتع سيارة نيسان سنترا موديل 2022، بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بنظام LED النهاري، وشبكة أمامية واكصدامات أمامية وخلفية بتصميم حديث، وعجلات قياس 17 بوصة، تأتى بشاشة 7 بوصة مع نظام ملاحي جديد ، و تحكم بلوتوث في عجلة القيادة متعددة الوظائف مع التحكم بالصوت، زر تشغيل/إيقاف المحرك، تكييف هواء أوتوماتيكي، عدادات متطورة.ودعمت سيارة بيجو 301 موديل 2022 بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وزجاج كهربائي أمامي، كما تقدم بنظام ترفيهي مكون من راديو، مدخل USB، بلوتوث، ومصابيح ضباب أمامية led، وزجاج خلفي كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، ومسند يد أمامي مع مساحة تخزين، وعجلة القيادة من الجلد، وشاشة مرأة للهاتف، وشاشة وسائط 7 بوصة.عوامل الأمانوتضم السيارة نيسان سنترا موديل 2022 ، عدد من وسائل الأمان من بينها فرامل مانعة للانغلاق ABS ، و توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ، و مساعد فرامل BA ، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام منع تشغيل المحرك للحماية من السرقة .زودت سيارة بيجو 301 موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها، وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وزر تشغيل وايقاف المحرك.أسعار نيسان سنترا 2022 :الفئة الأولى BASIC بسعر 292 ألف جنيه.الفئة الثانية HIGH LINE بسعر 310 ألف جنيه.أسعار بيجو 301 2022 :الفئة الأولى ACTIVE بسعر246 ألف جنيه.الفئة الثانية ALLURE بسعر 275 ألف جنيه.