

البورصة المصرية تربح 2.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء البورصة المصرية تربح 2.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، 2 نوفمبر، بينما ربح رأس المال السوقي نحو 2.545 مليار جنيه ليغلق عند 750.666 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 0.93% ليغلق عند مستوى 11676 نقطة، كما صعد «إيجي إكس 50» بنحو 0.29% ليغلق عند مستوى 2136 نقطة، فيما زاد «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.58% ليغلق عند مستوى 13740 نقطة، بينما ارتفع «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.9% ليغلق عند مستوى 4572 نقطة.



وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 0.21% ليغلق عند مستوى 2311 نقطة، كما زاد «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.06% ليغلق عند مستوى 3307 نقطة.