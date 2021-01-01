فاقدة للوعي لا تتنفس على الإطلاق، لا يوجد حولها من تستغيث به، فهي لا تستطيع التحدث مثل البشر بل قد يتركها البعض ويمضي دون أن يعيرها اهتماما، ولكن القطة المسكينة أثارت التعاطف في قلب عامل إغاثة ليندفع إليها ويجري لها إنعاشا قلبيا رئويا وينقذها.
المشهد السابق، كان من نصيب خوان كارلوس نونيز، الذي يخدم في القوات المسلحة الإسبانية، أذ يروي أنه تلقى تدريبًا للإسعافات الأولية بحكم عمله عامل إغاثة في حالات الطوارئ: «القطة علقت في منطقة ثوران بركان كومبر فيجا بجزيرة لا بالما، وكانت فاقدة للوعي على حافة تدفق الحمم البركانية بعد غمره بالدخان والرماد».
إنعاش قلبي رئوي لقطة
لم يفكر الشاب كثيرًا، فتدخل على الفور لمساعدة القطة من خلال استخدام مناورات الإنعاش القلبي الرئوي، ووثقت عدسة كاميرا صاحبه، قيامه بالنفخ في فم القطة من خلال مرشح بلاستيكية لمساعدتها على التنفس.
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التعليقات على مسعف ينقذ قطة صغيرة من الموت ويتبناها: «مقدرتش أتخلى عنها»
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