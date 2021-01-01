

فى 3 خطوات فقط.. اعرفى روتين العناية بالبشرة الدهنية فى الشتاء فى 3 خطوات فقط.. اعرفى روتين العناية بالبشرة الدهنية فى الشتاء

يعاني الكثير من أصحاب البشرة الدهنية مع دخول فصل الشتاء والبعض منهم يبدأ في البحث عن روتين يصلح للبشرة الدهنية خاصة أنهم دائمًا ما يعانون من انتشار البثور، على الرغم من الاهتمام الدائم والكثير منهم يلجأ للبحث عن روتين مناسب يصلح للبشرة الدهنية لذلك يستعرض اليوم السابع مع فاطمة مراد خبيرة العناية بالبشرة خلال السطور التالية أفضل روتين للبشرة الدهنية.





الخطوة الأولي الغسول :

كوني حريصة دائماعلى اختيار نوع الغسول المناسب ومن الأفضل اختيار الغسولات الجل ويكون فيها مادة الساليسيليك اسيد وهذه المادة مفيدة جدًا حيث تساعد على عدم تكون الحبوب وتساعد أيضًا في تنظيف عميق للبشرة.



الخطوة الثانية الترطيب:

الترطيب من أهم الخطوات في العناية بالبشرة الدهنية، على الرغم من أن الكثير يرفض الترطيب بحجة أن البشرة الدهنية غير محتاجة للترطيب لكن الترطيب مهم جدًا لكن باستخدام مستحضر معين يصلح للبشرة الدهنية ولو أهملتي الترطيب ستكون النتيجة رد فعل عكسي تمامًا لأن البشرة تتخيل أنها تتعرض للجفاف فبالتالي تزيد من إفراز الزيوت والدهون لذلك اختاري مرطب قوامه جل يكون خفيف على البشرة وسهل الامتصاص.

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الخطوة الثالثة واقي الشمس:هناك معلومة خاطئة شائعة بأن استخدام واقي الشمس يقتصر على الصيف، هذا خطأ فواقي الشمس يستخدم في كل الفصول حتى لو في أيام الشمس غير موجودة أو يوجد شمس لكن بدرجات بسيطة أو سحب أو غيوم تظل هناك أشعة تصل لبشرتنا تجعلنا بحاجة لحماية دائمة ولابد من اختيار الأنواع الخفيفة على البشرة ولابد تجديد تطبيقه كل ساعتين.