خبيرة روسية: البنجر يساعد في خفض ضغط الدم وتقوية الكبد

قالت خبيرة التغذية الروسية «آنا دروبيشيفا»، إن هناك نوع من الخضار يساعد في خفض ضغط الدم وتقوية الكبد.
وأكدت خبيرة التغذية «آنا دروبيشيفا» على الفوائد العامة للبنجر، لكنها حذرت من مخاطر هذا المحصول الجذري بالنسبة لبعض الناس.
وأشارت الخبيرة، إلى أن الصباغ بيتايسانين الموجود في البنجر هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تبطئ نمو الأورام الخبيثة، كما يساعد البنجر على خفض ضغط الدم، وتقوية جدران الأوعية الدموية، وتحسين وظائف الكبد، ويساعد على إزالة السوائل الزائدة من الجسم، فضلا عن الفوائد الهامة للنساء أثناء فترة الحيض، لأن الخضار يعيد فقدان الدم في الجسم، ويحتفظ البنجر بخصائصه المفيدة بعد المعالجة الحرارية.
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