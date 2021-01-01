

خبيرة روسية: البنجر يساعد في خفض ضغط الدم وتقوية الكبد خبيرة روسية: البنجر يساعد في خفض ضغط الدم وتقوية الكبد

قالت خبيرة التغذية الروسية «آنا دروبيشيفا»، إن هناك نوع من الخضار يساعد في خفض ضغط الدم وتقوية الكبد.



وأكدت خبيرة التغذية «آنا دروبيشيفا» على الفوائد العامة للبنجر، لكنها حذرت من مخاطر هذا المحصول الجذري بالنسبة لبعض الناس.



وأشارت الخبيرة، إلى أن الصباغ بيتايسانين الموجود في البنجر هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تبطئ نمو الأورام الخبيثة، كما يساعد البنجر على خفض ضغط الدم، وتقوية جدران الأوعية الدموية، وتحسين وظائف الكبد، ويساعد على إزالة السوائل الزائدة من الجسم، فضلا عن الفوائد الهامة للنساء أثناء فترة الحيض، لأن الخضار يعيد فقدان الدم في الجسم، ويحتفظ البنجر بخصائصه المفيدة بعد المعالجة الحرارية.

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وكشفت «دروبيشيفا» أن البنجر المسلوق يمنع الامتصاص الكامل للكالسيوم، ويجب على الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بهشاشة العظام التوقف عن تناوله.وأضافت خبيرة التغذية، أيضًا أن عصير البنجر مفيد أيضًا، ولكن يجب نقعه لمدة ساعتين بعد العصر، لا يجب تناول المشروب بشكله النقي، فمن الضروري تخفيف 50 مل من العصير بالماء بنسبة 1إلى 4.وخلصت الخبيرة، إلى أن موانع تناول البنجر هي أمراض معدية معوية في المراحل الحادة، وانخفاض ضغط الدم ومرض السكري.