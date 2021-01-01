بمبلغ خيالي.. ليبي يشتري صقر «الشاهين» |صور

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صورة الخبر: بمبلغ خيالي.. ليبي يشتري صقر «الشاهين» |صور
بمبلغ خيالي.. ليبي يشتري صقر «الشاهين» |صور

قام تاجر ليبي، بشراء صقرًا نادرًا من نوع "أبحرية" بمبلغ وصل لـ450 ألف دولار، في مزاد علني أقيم في مدينة طبرق.

وقال التاجر محمد السعداوي القطعاني، في تصريح صحفي، إن مجموعة من الصيادين تمكنوا من صيد طائر الشاهين، والذي يعرف محليا بـ"أبحرية"، وهي أنثى الطرشون، وذلك بالقرب من بئر الدويدار جنوب مدينة طبرق.

وأضاف قائلا: "قمت بشرائها بـ مليونين و250 ألف دينار، ما يعادل 450 ألف دولار، وهذا السعر يعتبر الأول في الوطن العربي، بحكم أنني متابع لساحة الطيور بالخليج".

وأشار القطعاني، إلى أن حجم الطائر هو المقاس المطلوب 16*16، ويصل وزنه لـ1250 جرام، ولون الريش من جهة الصدر أبيض، وهو ما يميز هذا الطير.











صورة الخبر: بمبلغ خيالي.. ليبي يشتري صقر «الشاهين» |صور

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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