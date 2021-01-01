

هربت عروسه بالمال والمجوهرات..إصابة عريس بنوبة قلبية هربت عروسه بالمال والمجوهرات..إصابة عريس بنوبة قلبية

أصيب عريس من شافاكاد في الهند بنوبة قلبية بعد أن هربت عروسه مع صديقتها بالمال والمجوهرات بعد يوم من زفافهما.



وبعد بحث طويل من الأقارب والشرطة، تم العثور على العروس وصديقتها بعد أيام في نزل مادوراي بـ الهند، بينما كان العريس يكافح نوبة قلبية خطيرة في المستشفى.



وتزوجت المرأة البالغة من العمر 23 عامًا من عريس من شاباكاد في الهند في خلال حفل زفاف مهيب.

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وذهب العروسان إلى أحد البنوك في اليوم التالي لحفل الزفاف، وتسللت المرأة إلى الخارج تاركة وراءها عريسها وهربت مع صديقتها التي كانت تنتظر في مكان قريب على دراجة بخارية.وسافر الثنائي إلى محطة سكة حديد Thrissur حيث أوقفوا الدراجة ذات العجلتين واستأجرا سيارة أجرة وأثناء التجوال، جعلوا السائق يحجز لهم تذكرتي قطار إلى تشيناي، قبل زيارة صالة عرض المنسوجات.وانتظر سائق التاكسي النساء، جاهلاً بحقيقة أنه تم اصطحابه في رحلة هروب، بينما فر الثنائي من صالة العرض عبر طريق آخر، واستأجرا سيارة أجرة أخرى إلى كتايام، ومن هناك استقلوا قطارًا إلى تشيناي.وانفصلت صديقة العروس عن زوجها بعد 16 يومًا من زواجهما وأخبرت العروس الشرطة أنها قررت الزواج لجمع الذهب والمال لبدء حياتها المستقلة.