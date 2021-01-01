متى يجب أن تتناول المرأة حمض الفوليك وما الجرعة المناسبة؟



حمض الفوليك حمض الفوليك

حمض الفوليك، هو شكل من فيتامين ب المطلوب لنمو الخلايا الصحية، ويساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء السليمة ويساعد في صنع الحمض النووي والمواد الوراثية الأخرى، كما أنه مفيد بشكل خاص لصحة المرأة أثناء الحمل والولادة، في هذا التقرير نتعرف على الوقت الذى يجب أن تتناول فيه المرأة حمض الفوليك، بحسب موقع "healthshot".



إذا تم تناول حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل المبكر، يمكن لحمض الفوليك أن يمنع ما يصل إلى 70٪ من تشوهات الولادة الرئيسية في الدماغ والعمود الفقري المعروفة باسم عيوب الأنبوب العصبي، الأنبوب العصبي مسؤول عن تكوين الدماغ والعمود الفقري في وقت مبكر.



يمكن أن يتسبب نقص حمض الفوليك في حدوث تشوهات في الحبل الشوكي لدى الطفل، حيث أن الحبل الشوكي هو أحد الأجزاء الأولى من الجسم التي تتطور.

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في كل عام ، يولد ما يقدر بنحو 8 ملايين طفل في جميع أنحاء العالم بعيب خلقي ، يموت حوالي 300 ألف منهم نتيجة للمضاعفات.كيف يمكن تجنب تشوهات الأجنة مع حمض الفوليك؟يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بما يلي للمساعدة في تجنب العديد من تشوهات الولادة الخطيرة في دماغ الطفل والعمود الفقري:-تتناول جميع النساء في سن الإنجاب 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك من نظام غذائي متنوع، حتى عندما لا تخطط المرأة للحمل، يجب أن يكتسبن عادة تناول حمض الفوليك بشكل منتظم هذا لأن العديد من حالات الحمل غير مخطط لها ومن المهم أن يكون هذا الفيتامين موجودًا قبل الحمل.علاوة على ذلك، حتى بدون الحمل ، يعتبر استهلاك حمض الفوليك عادة صحية لأنه يمكن أن يساهم في تكوين الخلايا الصحية الجديدة التي يصنعها الجسم كل يوم.يُنصح بتناول مكمل حمض الفوليك الذي يحتوي على 400 ميكروجرام يوميًا من 12 أسبوعًا قبل الحمل وحتى الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل.نظرًا لوجود جرعات مختلفة من هذه المكملات الغذائية المتاحة دون وصفة طبية في الصيدليات، يجب أن تبحث عن مكملات حمض الفوليك التي تحتوي على الكمية الموصى بها على الأقل ، وتجدر الإشارة إلى أن مكملات الفيتامينات عادة ما تحتوي على كمية أقل من حمض الفوليك.النساء لديهن متطلبات أعلى من حمض الفوليك ويجب أن يستهلكن 500-600 ميكروجرام من حمض الفوليك يومياً ، على التوالي.لتلخيص ذلك، يمكن الرجوع إلى القائمة أدناه:400 ميكروجرام للرجال والنساء فوق سن 14 سنة500 ميكروجرام للنساء المرضعات600 ميكروجرام للحواملبالإضافة إلى ذلك، الأطعمة الغنية بحمض الفوليك ، مثل الخضروات الورقية الخضراء ، والبروكلي ، والبرتقال ، والأفوكادو ، أو الخبز والحبوب المدعمة ، مفيدة أيضًا.قبل الحمل وبعده ، يمكن أن يكون لحمض الفوليك تأثير كبير على خصوبة المرأة نظرًا لأنه من المعروف أن حمض الفوليك له تأثير إيجابي على استقلاب الخلايا في جميع أنحاء الجسم ، فإنه يؤثر على المبايض ويمكن أن يساعد في تجنب تشوهات الحمل المبكرة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض لدى النساء اللواتي يعانين من مشاكل في الحمل.