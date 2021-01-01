بعد ساعات من جريمة محافظة الإسماعيلية التي هزت الشارع المصري، أقدم متهم آخر على ذبح سيدة في سوق عامة بمدينة الإسكندرية، لكنه تم إسعافها على الفور قبل أن تفارق الحياة.
بدأت ملابسات الواقعة الجديدة ببلاغ إلى قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الاسكندرية من إحدى المستشفيات باستقبالها ربة منزل مقيمة بدائرة القسم مُصابة بجرح قطعي بالرقبة وأنه تم إسعافها وإجراء اللازم لها وأن حالتها استقرت.
أجهزة الأمن انتقلت إلى المستشفى واستجوبت المجني عليها التي قالت إنها أثناء قيامها بشراء بعض الاحتياجات من أحد الأسواق العامة بدائرة قسم محرم بك فوجئت بتعدي شخص -لا تعرفه- عليها بآلة حادة وإصابتها بجرح قطعي في الرقبة، وأن الأهالي في السوق تدخلوا لمنعه من إكمال جريمته وفر هاربا وتم نقلها للمستشفى بعد ذلك.
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التعليقات على مريض نفسي يحاول ذبح سيدة بالإسكندرية
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