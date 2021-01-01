صحفي إسباني: ميسي يتهم بيكيه بالخيانة



ميسي ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي، يعتقد أن جيرارد بيكيه، صديقه وزميله السابق في البارسا، قام بخيانته.



وكان ميسي تحدث مؤخرا عن كواليس رحيله المفاجئ عن برشلونة في الصيف بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني، حيث قال إن خوان لابورتا، رئيس البارسا، لم يطلب منه أن يلعب مجانا للنادي كما ادعى، ولكنه طلب تخفيض راتبه بنسبة 50%.



وشدد ميسي على موافقته على تخفيض الراتب لرغبته في البقاء داخل قلعة "كامب نو"، وأن حديث لابورتا عنه بعد رحيله أشعره بالألم.

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وكشف الصحفي الإسباني لويس ماسكارو، رئيس تحرير صحيفة "سبورت" الكتالونية الذي أجرى الحوار الأخير مع ميسي، عن تفاصيل أخرى لم يدل بها النجم الأرجنتيني في حواره، حيث قال إن "البرغوث" يشعر بالألم أيضا لعدم تلقيه أي دعم من زملائه السابقين في الأزمة التي أدت لرحيله عن برشلونة.وقال ماسكارو في تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية إن ميسي يعلم أن بيكيه أخبر لابورتا أن رحيل قائد منتخب "التانجو" لن يؤثر سلبا على برشلونة، وأن كل شيء سيكون على ما يرام بدونه.وأشار ماسكارو إلى أن ميسي لم يرغب في التسبب في حالة من الجدل بالتصريح بذلك علنا، وكان شديد الحذر في تصريحاته لكي لا يتسبب في أي أذى للنادي الكتالوني.