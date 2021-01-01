كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي، يعتقد أن جيرارد بيكيه، صديقه وزميله السابق في البارسا، قام بخيانته.
وكان ميسي تحدث مؤخرا عن كواليس رحيله المفاجئ عن برشلونة في الصيف بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني، حيث قال إن خوان لابورتا، رئيس البارسا، لم يطلب منه أن يلعب مجانا للنادي كما ادعى، ولكنه طلب تخفيض راتبه بنسبة 50%.
وشدد ميسي على موافقته على تخفيض الراتب لرغبته في البقاء داخل قلعة "كامب نو"، وأن حديث لابورتا عنه بعد رحيله أشعره بالألم.
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التعليقات على صحفي إسباني: ميسي يتهم بيكيه بالخيانة
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