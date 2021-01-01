المرشحين لخلافة طلعت يوسف في الإسماعيلي

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أفادت مصادر بدخول عدد من المدربين ضمن دائرة المرشحين لتدريب فريق الإسماعيلي في الفترة المقبلة.



وأشارت المصادر في تصريحات خاصة ليلاكورة، إلى أن من ضمن المرشحين لتدريب الإسماعيلي حمزة الجمل، أحمد حسام "ميدو"، بالإضافة إلى المدرب الهولندي مارك فوتا على أن تحسم الإدارة الموقف بعد مباراة فريقها أمام البنك الأهلي.



وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن العلاقة بين الجهاز الفني الحالي للإسماعيلي بقيادة طلعت يوسف وإدارة النادي يتوقع أن يُكتب لها النهاية بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة بسبب التصريحات المتبادلة بين الطرفين.

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