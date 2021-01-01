إبراهيم نور الدين الأقرب لإدارة قمة الزمالك ضد الأهلي حتى الآن

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إبراهيم نور الدين


يعد إبراهيم نور الدين الأقرب لإدارة مباراة الجولة الثالثة من الدوري المصري، بين الزمالك والأهلي، يوم الجمعة المقبل.

وعلم FilGoal.com من مصدر باتحاد الكرة المصري، أن إبراهيم نور الدين حتى اللحظة هو المرشح الأول لإدارة المواجهة، متفوقا على أقرانه الدوليين خاصة محمد عادل ومحمود البنا وأمين عمر.

وسبق لنور الدين قيادة مباراة قمة، في 28 يونيو 2014، حين فاز الأهلي على الزمالك 1-0 بهدف ذاتي لأحمد توفيق في دوري المجموعتين.

وفي الدوري المصري عموما، قاد نور الدين 23 مباراة للزمالك، و30 مباراة للأهلي.

الزمالك مع الحكم الدولي فاز 16 مرة وتعادل 4 مرات وخسر 3 مرات، فيما خسر الأهلي معه مرة واحدة وتعادل 7 مرات وفاز 22 مرة.

المصدر: filgoal

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