يعد إبراهيم نور الدين الأقرب لإدارة مباراة الجولة الثالثة من الدوري المصري، بين الزمالك والأهلي، يوم الجمعة المقبل.
وعلم FilGoal.com من مصدر باتحاد الكرة المصري، أن إبراهيم نور الدين حتى اللحظة هو المرشح الأول لإدارة المواجهة، متفوقا على أقرانه الدوليين خاصة محمد عادل ومحمود البنا وأمين عمر.
وسبق لنور الدين قيادة مباراة قمة، في 28 يونيو 2014، حين فاز الأهلي على الزمالك 1-0 بهدف ذاتي لأحمد توفيق في دوري المجموعتين.
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التعليقات على إبراهيم نور الدين الأقرب لإدارة قمة الزمالك ضد الأهلي حتى الآن
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