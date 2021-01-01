الزمالك : أرسلنا استفسارا لاتحاد الكرة حول إمكانية مشاركة شيكابالا ضد الأهلي



شيكابالا شيكابالا



كشف حسين السيد عضو اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، عن إرسال النادي لاستفسار بشأن مشاركة قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" أمام الأهلي.



وقال السيد لـ FilGoal.com: "أرسلنا منذ ساعات قليلة استفسارا لاتحاد الكرة حول إمكانية مشاركة شيكابالا ضد الأهلي".



وأوضح "أرسلنا الاستفسار بعد تصريحات وزير الرياضة في البرلمان حول نفاذ حكم مركز التسوية والتحكيم على اتحاد الكرة".

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وأتم "ننتظر رد اتحاد الكرة على ذلك الاستفسار".خلال جلسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وجه حازم إمام أمين سر اللجنة وأسطورة نادي الزمالك، سؤالا لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، حول سريان حكم مركز التسوية والتحكيم بإلغاء عقوبة إيقافه، على اتحاد الكرة.وسأل إمام الوزير: "من ينفذ حكم مركز التسوية والتحكيم في حال عدم تنفيذه من قبل اتحاد الكرة؟"، ليرد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن قانون الرياضة نص صراحة على أن اتحاد الكرة ملزم بتنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم وقرار إلغاء الإيقاف واجب النفاذ ولابد من تنفيذه.كما أيد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية حديث وزير الشباب والرياضة قائلا: "تنفيذ القانون واجب حتى لو بالقوة الجبرية".لجنة التسوية والتحكيم الرياضية أعلنت وقف تنفيذ إيقاف شيكابالا الصادر من اتحاد الكرة في وقت سابق.وكانت لجنة التظلمات قد قلصت قرار إيقاف شيكابالا من لجنة الانضباط 8 أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه، إلى إيقاف 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف شيكابالا بداعي أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.ويأتي ذلك بعد أحداث مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي في ختام الدوري والتي تحصل فيها الأبيض على درع الدوري.