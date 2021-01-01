قال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، إنّ الإسكندرية تسلَّمت حصتها من أجهزة الحاسب اللوحي ( التابلت ) بواقع ( 40289 ) جهاز تابلت، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.
وأضاف “سعد”، في تصريحات اليوم، أنه تم استلام المخصّصات من الأجهزة بالمخازن المركزية لمديرية التربية والتعليم وتم تسليمها لمخازن الإدارات التعليمية الثماني ليتسنى تسليمها للمدارس الثانوية لتتولّى بدورها تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الحكومية والخاصة ومعلمي المواد الدراسية الأساسية بالمدارس الحكومية وفق القرار الوزاري 344 لعام 2018 بما شمل من تعليمات وضوابط يلتزم بها الجميع لتكتمل المنظومة ولضمان نجاح منظومة تطوير التعليم.
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التعليقات على تعليم الإسكندرية: تسلم 40 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي
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